Esquema que recrutava mulheres cearenses para se prostituírem na Itália é alvo da PF

Segundo as investigações, o esquema envolvia exploração sexual — inclusive com publicações em sites italianos —, trabalhos forçados, restrição alimentar, dívidas impagáveis e uso de armas de fogo, por parte dos suspeitos, como forma de coagir as vítimas.

As buscas acontecem na casa dos investigados, e a operação tem como objetivo identificar outras vítimas do esquema criminoso, além de responsabilizar os envolvidos.

Um esquema de tráfico internacional de pessoas é alvo de operação da Polícia Federal (PF). Três mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta segunda-feira, 28, nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Carpina, no Pernambuco. De acordo com a PF, mulheres cearenses eram recrutadas para se prostituírem na Itália.

De acordo com os policiais, as condutas dos investigados podem se configurar no crime de tráfico internacional de pessoas, favorecimento à prostituição e rufianismo. A pena pode chegar a até 25 anos de prisão.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal, e as investigações devem continuam com base no material apreendido.