Sargento do BPRE é atropelado por Hilux ao atender ocorrência de trânsito na CE-040

O sargento Francisco David Santiago Gomes, de 43 anos, foi atropelado por uma picape Hilux quando estava de serviço no quilômetro 39 da CE-040, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado por volta das 10h20min desta segunda-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar do Ceará, o agente de segurança foi socorrido consciente, estabilizado e foi socorrido por agentes da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Ele foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital.

O agente de segurança do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), atendia uma ocorrência de acidente de trânsito quando foi colhido pela caminhonete. O condutor do veículo permaneceu no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO aguarda informações atualizadas sobre o estado de saúde do agente de segurança.