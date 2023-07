Homem de 29 anos é morto a tiros durante pagode no Meireles

Foram ouvidos tiros e houve correria. Vítima morreu no local. As pessoas perderam pertences e utilizaram as redes sociais para comentar o caso, registrado durante a madrugada

Um homem foi morto no bairro Meireles, em Fortaleza, no último domingo, 23, em via pública, durante um pagode. O caso foi registrado no período da madrugada e a vítima morreu no local, na rua Padre Pita.

O POVO apurou que frequentadores do pagode comentaram que escutaram muitos tiros e houve correria. Além disso, durante a confusão no entorno da festa, pessoas perderam pertences e utilizaram as redes sociais, ainda durante a madrugada, para comentar o caso. Policiamento esteve no local.

A rua Padre Pita, onde o crime aconteceu, faz a ligação entre as ruas João Cordeiro, Padre Climério até a Deputado Moreira da Rocha, numa região com vários bares e concentração de público em noites de pagode, principalmente nos fins de semana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme apuração do O POVO, a vítima se chamava Alef Felipe Rodrigues da Silva, de 29 anos. Em 2017, Alef tem o nome citado no boletim da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), como suspeito de roubo a estabelecimento na avenida Dom Luís, no Meireles. Na ocasião, ele foi detido com um adolescente e ambos foram encaminhados à delegacia da área.