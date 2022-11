Auxiliar de produção é executado com seis tiros na entrada de casa em Aquiraz

Em julho, a equipe de reportagem registrou um duplo-homicídio no mesmo local. Os moradores reclamam de insegurança.

Um jovem de 18 anos de idade, identificado apenas como Pedro, foi executado na entrada da própria residência em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima havia sido contratada há dois meses como auxiliar de produção em uma empresa local. O homicídio aconteceu no domingo, 21.

O POVO apurou que os tiros atingiram a cabeça e as costelas da vítima. Um dia antes do crime, o rapaz havia recebido o pagamento e comprou roupas para a avó e para a mãe dele. A vizinhança relatou à Polícia que ele estava muito feliz, pois havia completado dois meses no novo trabalho.

Em julho, a equipe de reportagem registrou um duplo-homicídio no mesmo local. Os moradores reclamam de insegurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags