Saiba o que fazer caso encontre animais marinhos encalhados

Você já deve ter visto notícias sobre peixe-boi, tartarugas e até baleias encalhadas na faixa de areia da praia. O primeiro pensamento que alguns banhistas podem ter é devolver o animal ao seu habitat. No entanto, especialistas recomendam que o mais indicado é procurar uma entidade especializada no resgate desses mamíferos (conferir no final da notícia). A recomendação foi reforçada em live da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), referente à Semana Anual de Proteção Animal.

"O que a gente mais frisa nas nossas educações ambientais é que não devemos devolver o animal ao mar, porque se ele encalhou significa que ele deve ter uma possível patologia. Quando esse animal encalha é porque ele já precisa de algum cuidado", conta a oceanógrafa Débora Melo, do instituto Verdeluz, que atua no resgaste de tartarugas marinhas no litoral de Fortaleza e Região Metropolitana.

O veterinário Vitor Carvalho diz que devolver o animal para a água é a conduta mais inadequada, principalmente em relação a um filhote de peixe-boi que depende da mãe por dois anos. "Você acaba condenando esse filho a ficar desorientado ou até morrer", destaca. Vitor atua na Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), que resgata mamíferos marinhos como botos, golfinhos, peixe-boi e baleias.

Como fazer

Segundo o veterinário, os animais adaptados a viver no meio aquático, quando estão em ambientes secos, sofrem principalmente com o calor. Para isso, recomenda-se cobrir o animal com algum tipo de sombreamento, pano úmido ou guarda-sol. Além disso, "se for manter o animal na água, é importante que fiquem mais pessoas em vigia para impedir a fuga do mamífero", conclui Vitor.

O instituto Verdeluz e a Aquasis são os responsáveis pelos resgates de animais. Débora e Vitor explicam que cada situação tem uma especificidade diferente: se o animal está vivo ou morto, se é adulto ou não, qual o porte do animal encalhado. Sobretudo, a oceanógrafa informa que a razão do resgate é estabilizar a situação daquela vida marinha.

"O recomendado é que se tente colocar o animal sob uma sombra, com algum pano úmido para evitar desidratação do animal. Em seguida é importante entrar em contato com as instituições que podem realizar o procedimento correto para a situação daquele animal", conclui Débora.

Serviço

Para entrar em contato:

Instituto Verdeluz * Atua no resgate de tartarugas

Telefone: (85) 98721-2426

Instagram: @institutoverdeluz

Aquasis * Atua no resgaste de mamíferos marinhos como botos, golfinhos, peixe-boi e baleias

Telefone: (85) 99800-0109 e 193 (o indivíduo também pode entrar em contato com o telefone dos bombeiros, que encaminha a ligação para a Aquasis).

