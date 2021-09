Advogado é preso tentando levar bilhete de detento em presídio em Aquiraz

O episódio ocorreu na Unidade de Segurança Máxima no fim da tarde desta quarta-feira, 15

Um advogado foi preso em flagrante tentando levar um bilhete de um de seus clientes, um detento da Unidade de Segurança Máxima do Estado — presídio inaugurado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em agosto de 2021 — para fora da penitenciária. Júlio César e Silva Barbosa reagiu à prisão e ainda quebrou a viatura que o levou à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no bairro Aeroporto. Na unidade, ele foi indiciado por compor organização criminosa, desacato, ameaça e dano ao patrimônio.

Além do advogado, o cliente dele, o interno Paulo Henrique Oliveira dos Santos, 31, que é um dos chefes da organização criminosa Comando Vermelho, também foi conduzido à Draco.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), no fim da visita, os policiais penais flagraram o advogado com um bilhete nas mãos e o questionaram sobre o que se tratava. Com a recusa da resposta, os agentes chamaram o diretor da unidade e, ao ser indagado sobre o papel, Júlio César proferiu ameaças e tentou agredir o gestor fisicamente.

O advogado foi contido pelos policiais penais de plantão e levado a uma viatura para ser conduzido à delegacia. Ao entrar no veículo, o advogado então resistiu à prisão em flagrante e quebrou a porta do equipamento cubículo.

