Bombeiros apagam incêndio no aterro sanitário de Icaraí de Amontada

Incêndio que atingiu o aterro sanitário do Distrito de Icaraí, no município de Amontada, a 174 km de Fortaleza, foi apagado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará na madrugada de sexta-feira, 18 de agosto.

A 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros foi acionada por volta das 22h da última quinta-feira para combater o incêndio e a ocorrência foi finalizada às 2h da manhã do dia seguinte.

Para apagar as chamas foi necessário que a equipe, composta por três bombeiros, utilizasse cerca de 10 mil litros de água.