Homem é morto e duas pessoas são baleadas em festa junina em Amontada

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Uma festa junina realizada em uma escola, na noite dessa sexta-feira, 30, em Jurema, no município de Amontada, interior do Ceará, terminou com uma morte e duas pessoas baleadas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, morta pelos disparos, era um homem de 30 anos.

Outras duas pessoas também foram atingidas na ocorrência e foram encaminhadas a uma unidade hospitalar da região. Mais detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas não foi divulgado pela SSPDS.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e as investigações seguem a cargo da Delegacia Municipal de Amontada.

Homicídio em Amontada: antecedentes criminais

O homem morto tinha antecedentes criminais por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.