Trio é preso com armas e drogas em Amontada, interior do Ceará

Três pessoas foram presas nessa quinta-feira, 8, em Amontada, município distante 174,4 km de Fortaleza. Os homens foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com três armas de fogo, munições e drogas.

O flagrante foi em uma lanchonete do município, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Homem de 33 anos é preso suspeito de homicídio qualificado, ameaça e violência doméstica; LEIA



Os suspeitos foram identificados como Antônio Bruno Pires Vasconcelos, 21, com antecedentes por lesão corporal, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo; Francisco Felipe Diniz Marques, 20; e José Filipe Alves Diniz, 27.

Abordagem foi realizada pela equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que recebeu a denúncia.

“Nas diligências, foram feitas buscas em uma residência onde os suspeitos escondiam armas de fogo. No imóvel, os policiais militares do CPRaio apreenderam uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e uma pistola .380. Além das armas, foram apreendidas munições, uma motocicleta e uma quantidade de maconha e cocaína”, informou a SSPDS.

O trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), junto com o material apreendido. Na Delegacia, eles foram autuados por posse ou porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa.

A Delegacia Municipal de Amontada investiga o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Amontada: (88) 3636-5400