Prevenção de acidentes: Corpo de Bombeiros lista dicas para banhistas

Não tomar banho em rios, açudes e piscinas depois de comer, um conhecimento popular nas famílias brasileiras, pode auxiliar na prevenção de acidentes com banhistas. Essa é uma das dicas do coronel Agnaldo Viana, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em Juazeiro do Norte.



Segundo o coronel, as pessoas devem evitar os banhos após ingerirem comidas pesadas. Ele explicou, em entrevista ao produtor Hudson Jorge, da rádio CBN Cariri, nessa terça-feira, 21 de fevereiro, que o sangue se desloca à região do estômago durante a digestão. Isso diminui a oxigenação no cérebro, podendo ocasionar acidentes.

Outra recomendação para banhistas é evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. “A bebida em excesso juntamente com comidas pesadas pode trazer algum problema,” ressaltou Agnaldo.

Além disso, ele recomenda que as crianças sejam sempre supervisionadas por adultos no momento dos banhos e que sempre usem boias, coletes ou flutuadores. A altura da água também precisa ser observada pelos responsáveis e não deve estar acima da cintura para evitar o risco de afogamentos.

Com o período de chuvas, o volume dos reservatórios tende a aumentar, o que costuma atrair mais banhistas para momentos de lazer. Ao escolher um local para o banho, o Corpo de Bombeiros recomenda que a população se atente para a presença de salva-vidas e evite saltar de locais altos, especialmente aqueles próximos a obstáculos como pedras e estacas.



