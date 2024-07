Aiuaba registrou 5 das 10 temperaturas mais frias do Ceará em 2024

A cidade de Aiuaba, no Sertão Central, registrou a menor temperatura desta quinta-feira Crédito: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba

Luiz — que preferiu não dizer o sobrenome — tem 52 anos e há 15 vive em Aiuaba. Ele é dono do Mercantil Caiçara. "Moro aqui na cidade, mas essa temperatura não passou por mim, não. Tá quente pra caramba." Talvez ele estivesse dormindo, o pico de 13,7ºC foi registrado às 6 horas da manhã. Durante a madrugada, houve mínimas em torno de 14°C. "Morei 25 anos em São Paulo. Lá faz frio. Aqui eu não percebi, não. Vi um 'cabra' comentando ontem e até questionei ele." No inverno, as noites são mais longas (período sem sol) do que os dias mais curtos (período com sol). Em razão disso, há menos aquecimento. As menores temperaturas, além disso, costumam ser registradas pela noite e madrugada por causa da ausência de nebulosidade, conforme a Funceme. Geralmente, os picos mínimos acontecem às 6 horas.