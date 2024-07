Férias: parques de Fortaleza são opção para manter crianças longe das telas

JOÃO, Brian e Walter, no Parque Rachel de Queiroz Crédito: Samuel Setubal

As férias escolares chegaram e a movimentação de crianças e adolescentes no primeiro fim de semana do período foi intensa em alguns parques de Fortaleza. O público se dedicou à prática de atividades ao ar livre e lazer entre amigos e familiares, com uma programação diversificada. Natureza, jogos de bola e muita interação para manter os pequenos longe das telas. O uso da bola, seja para jogar futebol ou vôlei - e até aos novos formatos, como à altinha, jogo que o objetivo é não deixar a bola cair sem utilizar as mãos - lideram a diversão. As brincadeiras tradicionais também ganham espaço na diversão de quem está de férias, como soltar pipa, corrida de saco e pular corda. As atividades lúdicas, principalmente as focadas em colorir desenhos e pinturas em papéis e gesso, também se destacam.

O POVO esteve em dois equipamentos de lazer na Capital: Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, e no Parque Estadual do Cocó, no bairro Cocó. No fim da tarde de sábado, 29, no Parque Rachel de Queiroz, uma manta estendida na grama reunia quatro crianças que se dedicavam a pintar seus personagens favoritos. Eles estavam acompanhados da autônoma Mariana Fernandes, 33, mãe do João Fernandes, de 11 anos, que resolveu levar o filho e os amigos venezuelanos: Brian, 13, Walter, 11, e Dário, de 7 anos, ao Parque para fugir das telas e fazer atividades lúdicas.