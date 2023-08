Acidente em Acopiara causa morte de homem em motocicleta; outras duas pessoas se feriram

Um homem, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito nesse domingo, 13, no município de Acopiara. A vítima estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com um carro — outras duas pessoas se feriram e foram encaminhadas para um hospital. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Após o ocorrido, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências acerca do caso — as investigações estão sendo tocadas pela Delegacia Municipal de Acopiara para identificar o condutor do automóvel.