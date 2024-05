Acaraú registra a maior chuva em 24 horas no Ceará

O município de Acaraú, localizado a 233,5 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará no período entre as 7 horas desse domingo, 28, e as 7 horas desta segunda-feira, 29. Os dados são do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 8h20min.

A cidade registrou um acumulado de 77 milímetros (mm) durante o período observado. O segundo e o terceiro maior registros também ocorreram no município, nos postos Aranaú (47,3 mm) e Lagoa do Carneiro (35,4).