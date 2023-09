Municípios receberão 42 Centros de Educação Infantil para crianças de 0 a 5 anos

Elmano assinou ordem de serviço nesta quinta-feira, 21 Crédito: Thiago Gaspar/Gov. do Ceará

O Ceará receberá 42 Centros de Educação Infantil (CEI), destinados à educação integral de bebês e crianças de 0 a 5 anos. A assinatura da ordem de serviço pelo governador Elmano de Freitas ocorreu durante evento no Palácio da Abolição, realizado na manhã desta quinta-feira, 21. Para a construção dos equipamentos está previsto um investimento de R$ 77,6 milhões. Os novos CEIs serão instalados nos seguintes municípios: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Acarape, Acaraú, Aiuaba, Alto Santo, Antonina do Norte, Aracati, Aracoiaba, Ararendá, Barro, Barreira, Bela Cruz, Cariré, Fortim, Granjeiro, Guaiuba, Hidrolândia, Ibaretama, Iracema, Itaiçaba, Itapiúna, Itarema, Jaguaribara, Jaguaretama, Jati, Massapê, Mucambo, Nova Olinda, Novo Oriente, Palmácia, Paraipaba, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Pindoretama, Porteiras, Potengi, Potiretama, São João do Jaguaribe, Senador Sá, Solonópoles e Tabuleiro do Norte, Uruburetama.

Na ocasião, o governador Elmano de Freitas ressaltou a importância da educação em tempo integral. “Os CEIs são para que tenhamos melhores condições de trabalho para os profissionais e para que as crianças tenham melhores condições para se desenvolverem. Eu quero que, no futuro, possamos ter toda a rede em tempo integral. Pela importância natural que têm, mas também pela importância social e familiar”, comentou o chefe de estado. Segundo Elmano, ainda há a expectativa de que mais de mil empregos sejam ofertados durante as obras dos equipamentos. Durante o evento de assinatura da ordem de serviço, também participaram representantes das cidades, como gestores, profissionais da educação e, inclusive, algumas crianças que fazem parte da rede de educação infantil dos locais. Um dos municípios que será beneficiado com um dos equipamentos é Guaiúba, a 39,2 km de Fortaleza. De acordo com a prefeita do município, Izabella Fernandes (PSB), o novo equipamento deve ser instalado no bairro Santo Antônio, local de grande vulnerabilidade social. “Isso nos ajudará a oferecer uma educação de qualidade para essas crianças e dar oportunidade aos pais de ingressarem no mercado de trabalho. O Governo do Estado já esteve no terreno aprovado e a construção do CEI [em Guaiúba] deve começar logo após a assinatura da ordem de serviço”, comentou a prefeita. Entre os diversos convidados presentes no evento esteve João Pedro, de 4 anos, representando as crianças do município de Pindoretama. Ele estava acompanhado da mãe, a diretora escolar Elisangela Lopes da Silva. “Eu como mãe e como diretora sinto uma grande satisfação de ver a educação avançando. Isso será muito bom para nossas crianças, nossas famílias”, comenta.