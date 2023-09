INSS fará mutirão de perícias em agência do bairro Farias Brito, em Fortaleza

Durante este fim de semana -- sábado, 23, e domingo, 24 – o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estará com as portas abertas para atendimento de avaliação de benefícios por incapacidade. Aproximadamente 200 perícias médicas e 250 avaliações sociais do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência devem ser realizadas na tentativa de diminuir o tempo de espera.

O mutirão de perícias médicas será realizado na Agência Fortaleza-Centro-Oeste, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, onde são ofertadas ainda 200 avaliações médico-periciais de BPC e do Benefício por Incapacidade Temporária.