Governo do Ceará convoca mais 600 estatuários aprovados no Funsaúde

Governador Elmano realizou o anúncio por meio de seus redes sociais Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará convocou mais 600 novos estatutários aprovados no concurso da então Fundação Regional de Saúde (Funsaúde). Convocação, feita por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi publicada no Diário Oficial (DOE) nesta quinta-feira, 21. Foram convocados 60 profissionais da área médica e 540 profissionais da área assistencial. Dentre esses estão enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. Em maio deste ano, outros 600 foram convocados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja o edital da convocação clicando aqui

Os solicitados têm 15 dias, a contar da publicação no diário, para entregar as documentações solicitadas. Dentre as unidades que eles devem atuar, estão: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM). Nas redes sociais, o governado do Estado, Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a convocação. "Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todas e a todos!", disse o gestor em trecho da publicação. O Governo do Ceará obedece ao cronograma de convocação dos aprovados no concurso, estabelecido por meio do decreto de número 35.409. De acordo com o calendário, serão, ao todo, dois mil profissionais convocados até o fim deste ano. Confira cronograma de convocações

Maio de 2023 - 600

Setembro de 2023 - 600