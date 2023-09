Jovem morre após acidente em partida de futebol no município de Acaraú

Jovem cursava o terceiro ano de eletromecânica na rede estadual e teve a morte foi confirmada pela Prefeitura do município

Um jovem de 18 anos morreu na manhã deste sábado, 23, no município de Acaraú, a cerca de 233 km de Fortaleza. Darlisson Ribeiro de Sousa, 18, estava internado devido a um acidente ocorrido durante uma partida de futebol.

A morte do rapaz foi confirmada pela Prefeitura de Acaraú nas redes sociais. Estudante do terceiro ano de eletromecânica, Darlisson também teve a morte lamentada no perfil oficial da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante (E.E.E.P) Marta Maria Giffoni.