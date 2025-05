Festa clandestina é encerrada pela Polícia Militar em Acarape

Uma festa clandestina foi encerrada na localidade de Teobaldos, em Acarape, a 65 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 25. Duas pessoas responsáveis pelo evento foram presas.

Conforme a Polícia Militar, houve uma denúncia sobre poluição sonora relacionada a festa. Os militares do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) foram acionados e mediram o nível do som. Após ser constatado o nível acima do permitido, os organizadores do evento foram detidos.