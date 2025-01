Após fortes chuvas, Ceará deve ter sol nos próximos dias

Há possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, Sul e Oeste do Sertão Central e Inhamuns, Norte da Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Litoral Norte. De forma geral, durante o dia, céu deve predominar entre nublado e com poucas nuvens.

Após dois dias de chuva no Ceará, incluindo a última quarta-feira, 15, que registrou o maior volume de chuvas para o mês de janeiro desde 1994, o tempo no Estado deve se manter estável nos próximos dias. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, o Ceará deve ter chuvas isoladas, geralmente fracas e de curta duração.

Já para o sábado, 18, há indicativo de aumento da nebulosidade, com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Em Fortaleza, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas durante as madrugadas e início das manhãs. No sábado, 18, a nebulosidade deve aumentar, com chances de chuvas mais significativas na madrugada e início da manhã, ainda de forma isolada. Nos demais períodos, não há previsão de chuva.

De acordo com a Funceme, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que contribuiu para as fortes chuvas observadas no Ceará nos últimos dias, enfraqueceu. Desse modo, o "padrão Y" observado na nebulosidade sobre o território brasileiro começou a perder sua configuração.

O centro seco do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), localizado no Leste da região Nordeste, está se deslocando em direção ao Ceará e deve contribuir para a redução das chuvas nas próximas 48 horas.