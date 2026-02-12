Após feriado, servidores do CE retomam atividades na Quarta de Cinzas

Governador Elmano de Freitas anunciou o retorno às atividades dos servidores na quarta-feira de cinzas, no dia 18 de fevereiro / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Seguindo o expediente normal na sexta-feira, 13, os servidores e servidoras públicos do Ceará retornarão às atividades na Quarta-feira de Cinzas, no dia 18 de fevereiro. A declaração foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira, 12, em sua rede social. “Reforço que durante os dias de feriado os serviços essenciais estarão em permanente plantão (segurança, saúde, abastecimento d’água, entre outros)”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

O feriado de Carnaval será estendido de segunda a terça-feira, 16 e 17 de fevereiro, com retorno na quarta, a partir das 13 horas.