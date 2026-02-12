Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após feriado, servidores do CE retomam atividades na Quarta de Cinzas

O anúncio relativo aos dias de feriado foi compartilhado pelo governador Elmano de Freitas nesta quinta-feira, 12
Autor Penélope Menezes
Penélope Menezes Autor
Seguindo o expediente normal na sexta-feira, 13, os servidores e servidoras públicos do Ceará retornarão às atividades na Quarta-feira de Cinzas, no dia 18 de fevereiro. A declaração foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira, 12, em sua rede social.

“Reforço que durante os dias de feriado os serviços essenciais estarão em permanente plantão (segurança, saúde, abastecimento d’água, entre outros)”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

O feriado de Carnaval será estendido de segunda a terça-feira, 16 e 17 de fevereiro, com retorno na quarta, a partir das 13 horas.

Prefeitura de Fortaleza anunciou ponto de facultativo para o feriado

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também apresentou um anúncio aos servidores municipais.

“Informo aos servidores e servidoras do município que nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026 o ponto será facultativo, com retorno às atividades na Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, a partir das 13h”, afirmou em nota.

Os serviços essenciais, incluindo os atendimentos de urgência, limpeza pública, fiscalização, orientação de trânsito, vigilância e atuação dos salva-vidas, devem manter o seu funcionamento.

De sábado a terça-feira, a vacinação ocorrerá nos postos Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII) e Mattos Dourado, das 8h às 17h. Já na quarta-feira, todos os postos estarão em funcionamento (a partir das 13h).

