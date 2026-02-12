Após feriado, servidores do CE retomam atividades na Quarta de Cinzas

Após feriado, servidores do CE retomam atividades na Quarta de CinzasO anúncio relativo aos dias de feriado foi compartilhado pelo governador Elmano de Freitas nesta quinta-feira, 12
Seguindo o expediente normal na sexta-feira, 13, os servidores e servidoras públicos do Ceará retornarão às atividades na Quarta-feira de Cinzas, no dia 18 de fevereiro. A declaração foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira, 12, em sua rede social.
“Reforço que durante os dias de feriado os serviços essenciais estarão em permanente plantão (segurança, saúde, abastecimento d’água, entre outros)”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.
O feriado de Carnaval será estendido de segunda a terça-feira, 16 e 17 de fevereiro, com retorno na quarta, a partir das 13 horas.
Prefeitura de Fortaleza anunciou ponto de facultativo para o feriado
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também apresentou um anúncio aos servidores municipais.
“Informo aos servidores e servidoras do município que nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026 o ponto será facultativo, com retorno às atividades na Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, a partir das 13h”, afirmou em nota.
Os serviços essenciais, incluindo os atendimentos de urgência, limpeza pública, fiscalização, orientação de trânsito, vigilância e atuação dos salva-vidas, devem manter o seu funcionamento.
De sábado a terça-feira, a vacinação ocorrerá nos postos Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII) e Mattos Dourado, das 8h às 17h. Já na quarta-feira, todos os postos estarão em funcionamento (a partir das 13h).