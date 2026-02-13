Chove em mais de 100 municípios do Ceará, confira previsão

Chove em mais de 100 municípios do Ceará, confira previsãoAs precipitações entre quinta, 12, e sexta, 13, as chuvas chegaram a atingir mais de 80 mm em Barro e Caririaçu e se concentram principalmente na região de Cariri
O Ceará registrou chuva em 114 cidades entre 7 horas de quinta-feira, 12, e as últimas 7 horas desta sexta-feira, 13. As precipitações concentram-se principalmente na região do Cariri, do território cearense.
As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h30min da manhã de hoje, 13.
Com 84 milímetros (mm), a cidade de Barro e Caririaçu, registraram o maior acumulado de chuva observado, seguido dos municípios de Aurora (75 mm), Juazeiro do Norte (65 mm) e General Sampaio (55 mm) .
Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Granja (55 mm) Uruoca (44 mm), e Altaneira (35 mm).
Conforme a Funceme, as chuvas estão associadas ao ao deslocamento para oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).
O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro.
Esse sistema é comum no Nordeste do Brasil, especialmente na estação do verão. As do VCAN bordas geram nuvens e chuvas intensas, enquanto o centro causa tempo seco.
Além deste sistema meteorológico, a Funceme menciona que Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.
Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.
Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva
Para esta sexta, 13, e para o sábado, 14, os maiores acumulados de chuva diários estão previstos sobre o sul e oeste do Ceará, nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba, principalmente nos períodos da tarde e da noite.
A Funceme não descarta possibilidade de precipitações nas demais regiões, que devem ocorrer, à princípio, de forma mais isolada e em alguns períodos podem ter intensidades moderada e forte.
Nas regiões em que há um cenário mais favorável à chuva, o céu deve ficar encoberto na maior parte dos períodos, enquanto nas outras macrorregiões, é esperada maior variação de nebulosidade (céu entre nublado a parcialmente nublado).
No panorama mais ao sul de Fortaleza e na Região Metropolitana, a Funceme prevê que nas madrugadas e manhãs de sexta, 13, e sábado, 14, são esperadas chuvas isoladas, que em geral podem ter intensidade entre fraca a moderada. À tarde e à noite, à princípio deve ser de variação de nebulosidade, sem chuvas.
Veja as maiores precipitações no Ceará por posto do dia
- Barro (Posto: BARRO): 84 mm
- Caririaçu (Posto: CARIRIACU): 84 mm
- Barro (Posto: BREJINHO): 77,4 mm
- Aurora (Posto: INGAZEIRA): 75 mm
- Aurora (Posto: SÍTIO TIPO): 73,5 mm
- Juazeiro do Norte (Posto:CAPIM 1): 65 mm
- Aurora (Posto: SANTA VITORIA - LAGES): 60 mm
- Caririaçu (Posto: VILA FEITOSA): 58 mm
- Aurora (Posto: AURORA): 58 mm
- Juazeiro do Norte (Posto: VILA SAO GONCALO-MARROCOS): 56 mm
Confira os destaques das temperaturas do ar nas últimas 24 horas
Máximas
- 28.8 °C: Penaforte-CE
- 28.6 °C: Fortaleza - Praia do Futuro-CE
- 28.1 °C: Boa Viagem-CE
- 27.9 °C: Quixeramobim - Cuandu-CE
- 27.7 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa-CE
Mínimas
- 21.7 °C: Aiuaba-CE
- 21.8 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
- 21.9 °C: Poranga-CE
- 22.3 °C: Araripe - Chapada Cruz do Monte-CE
- 22.9 °C: Crato - Sede-CE