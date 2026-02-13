Chove em mais de 100 municípios do Ceará, confira previsão

Imagem de apoio ilustrativo. Ceará registrou chuvas em mais de 70 municípios, das 7 horas de quinta, 12, e às últimas 7 horas desta sexta-feira, 13 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará registrou chuva em 114 cidades entre 7 horas de quinta-feira, 12, e as últimas 7 horas desta sexta-feira, 13. As precipitações concentram-se principalmente na região do Cariri, do território cearense. LEIA MAIS | Chuvas intensas: 134 municípios do Ceará estão sob aviso de perigo potencial

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h30min da manhã de hoje, 13.

Conforme a Funceme, as chuvas estão associadas ao ao deslocamento para oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro. Esse sistema é comum no Nordeste do Brasil, especialmente na estação do verão. As do VCAN bordas geram nuvens e chuvas intensas, enquanto o centro causa tempo seco.

Além deste sistema meteorológico, a Funceme menciona que Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.



Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.

Para esta sexta, 13, e para o sábado, 14, os maiores acumulados de chuva diários estão previstos sobre o sul e oeste do Ceará, nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba, principalmente nos períodos da tarde e da noite. A Funceme não descarta possibilidade de precipitações nas demais regiões, que devem ocorrer, à princípio, de forma mais isolada e em alguns períodos podem ter intensidades moderada e forte.