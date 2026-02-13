Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chove em mais de 100 municípios do Ceará, confira previsão

As precipitações entre quinta, 12, e sexta, 13, as chuvas chegaram a atingir mais de 80 mm em Barro e Caririaçu e se concentram principalmente na região de Cariri
Autor Alice Barbosa
Tipo Notícia

O Ceará registrou chuva em 114 cidades entre 7 horas de quinta-feira, 12, e as últimas 7 horas desta sexta-feira, 13. As precipitações concentram-se principalmente na região do Cariri, do território cearense.

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h30min da manhã de hoje, 13.

Com 84 milímetros (mm), a cidade de BarroCaririaçu, registraram o maior acumulado de chuva observado, seguido dos municípios de Aurora (75 mm), Juazeiro do Norte (65 mm) e General Sampaio (55 mm) .

Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Granja (55 mm) Uruoca (44 mm), e Altaneira (35 mm).

Conforme a Funceme, as chuvas estão associadas ao ao deslocamento para oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro.

Esse sistema é comum no Nordeste do Brasil, especialmente na estação do verão. As do VCAN bordas geram nuvens e chuvas intensas, enquanto o centro causa tempo seco.

Além deste sistema meteorológico, a Funceme menciona que Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.

Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva


Para esta sexta, 13, e para o sábado, 14, os maiores acumulados de chuva diários estão previstos sobre o sul e oeste do Ceará, nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

A Funceme não descarta possibilidade de precipitações nas demais regiões, que devem ocorrer, à princípio, de forma mais isolada e em alguns períodos podem ter intensidades moderada e forte.

Nas regiões em que há um cenário mais favorável à chuva, o céu deve ficar encoberto na maior parte dos períodos, enquanto nas outras macrorregiões, é esperada maior variação de nebulosidade (céu entre nublado a parcialmente nublado).

No panorama mais ao sul de Fortaleza e na Região Metropolitana, a Funceme prevê que nas madrugadas e manhãs de sexta, 13, e sábado, 14, são esperadas chuvas isoladas, que em geral podem ter intensidade entre fraca a moderada. À tarde e à noite, à princípio deve ser de variação de nebulosidade, sem chuvas.

Veja as maiores precipitações no Ceará por posto do dia

  1. Barro (Posto: BARRO): 84 mm
  2. Caririaçu (Posto: CARIRIACU): 84 mm
  3. Barro (Posto: BREJINHO): 77,4 mm
  4. Aurora (Posto: INGAZEIRA): 75 mm
  5. Aurora (Posto: SÍTIO TIPO): 73,5 mm
  6. Juazeiro do Norte (Posto:CAPIM 1): 65 mm
  7. Aurora (Posto: SANTA VITORIA - LAGES): 60 mm
  8. Caririaçu (Posto: VILA FEITOSA): 58 mm
  9. Aurora (Posto: AURORA): 58 mm
  10. Juazeiro do Norte (Posto: VILA SAO GONCALO-MARROCOS): 56 mm

Confira os destaques das temperaturas do ar nas últimas 24 horas

Máximas

  • 28.8 °C: Penaforte-CE
  • 28.6 °C: Fortaleza - Praia do Futuro-CE
  • 28.1 °C: Boa Viagem-CE
  • 27.9 °C: Quixeramobim - Cuandu-CE
  • 27.7 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa-CE

Mínimas

  • 21.7 °C: Aiuaba-CE
  • 21.8 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
  • 21.9 °C: Poranga-CE
  • 22.3 °C: Araripe - Chapada Cruz do Monte-CE
  • 22.9 °C: Crato - Sede-CE

