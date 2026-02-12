Chuvas intensas no CE: 134 cidades têm aviso de perigo potencial

Chuvas intensas: 134 municípios do Ceará estão sob aviso de perigo potencialCeará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13
Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Áreas como Sertões, Noroeste, Norte, Jaguaribe e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estão incluídas na lista, ao longo de 134 municípios.
LEIA MAIS | Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 60 municípios têm precipitações
Indicativo sugere precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos variando de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).
Segundo o Inmet, Estado apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Saiba instruções em caso de chuvas intensas
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja municípios afetados com possibilidade de chuvas intensas
- Acarape
- Acaraú
- Aiuaba
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Crateús
- Croatá
- Coreaú
- Cruz
- Ererê
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Novo Oriente
- Nova Russas
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Parambu
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Tauá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará