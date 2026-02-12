Chuvas intensas no CE: 134 cidades têm aviso de perigo potencial

Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13

/ Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Áreas como Sertões, Noroeste, Norte, Jaguaribe e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estão incluídas na lista, ao longo de 134 municípios.