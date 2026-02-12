Chuvas intensas no CE: 134 cidades têm aviso de perigo potencial

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13
Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial até às 23h59min desta sexta-feira, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Áreas como Sertões, Noroeste, Norte, Jaguaribe e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estão incluídas na lista, ao longo de 134 municípios. 

LEIA MAIS | Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 60 municípios têm precipitações

Indicativo sugere precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos variando de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Segundo o Inmet, Estado apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Saiba instruções em caso de chuvas intensas

  • Não se abrigar debaixo de árvores;
  • Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja municípios afetados com possibilidade de chuvas intensas

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Aiuaba
  4. Alcântaras
  5. Alto Santo
  6. Amontada
  7. Apuiarés
  8. Aquiraz
  9. Aracati
  10. Aracoiaba
  11. Aratuba
  12. Banabuiú
  13. Barreira
  14. Barroquinha
  15. Baturité
  16. Beberibe
  17. Bela Cruz
  18. Boa Viagem
  19. Camocim
  20. Canindé
  21. Capistrano
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Cascavel
  25. Catunda
  26. Caucaia
  27. Chaval
  28. Choró
  29. Chorozinho
  30. Crateús
  31. Croatá
  32. Coreaú
  33. Cruz
  34. Ererê
  35. Eusébio
  36. Forquilha
  37. Fortaleza
  38. Fortim
  39. Frecheirinha
  40. General Sampaio
  41. Graça
  42. Granja
  43. Groaíras
  44. Guaiúba
  45. Guaraciaba do Norte
  46. Guaramiranga
  47. Hidrolândia
  48. Horizonte
  49. Ibaretama
  50. Ibiapina
  51. Ibicuitinga
  52. Icapuí
  53. Ipaporanga
  54. Ipu
  55. Ipueiras
  56. Iracema
  57. Irauçuba
  58. Itaiçaba
  59. Itaitinga
  60. Itapajé
  61. Itapipoca
  62. Itapiúna
  63. Itarema
  64. Itatira
  65. Jaguaretama
  66. Jaguaribara
  67. Jaguaribe
  68. Jaguaruana
  69. Jijoca de Jericoacoara
  70. Limoeiro do Norte
  71. Madalena
  72. Maracanaú
  73. Maranguape
  74. Marco
  75. Martinópole
  76. Massapê
  77. Meruoca
  78. Milhã
  79. Miraíma
  80. Monsenhor Tabosa
  81. Morada Nova
  82. Moraújo
  83. Morrinhos
  84. Mucambo
  85. Mulungu
  86. Novo Oriente
  87. Nova Russas
  88. Ocara
  89. Pacajus
  90. Pacatuba
  91. Pacoti
  92. Pacujá
  93. Palhano
  94. Palmácia
  95. Paracuru
  96. Parambu
  97. Paraipaba
  98. Paramoti
  99. Pentecoste
  100. Pereiro
  101. Pindoretama
  102. Pires Ferreira
  103. Poranga
  104. Potiretama
  105. Quiterianópolis
  106. Quixadá
  107. Quixeramobim
  108. Quixeré
  109. Redenção
  110. Reriutaba
  111. Russas
  112. Santana do Acaraú
  113. Santa Quitéria
  114. São Benedito
  115. São Gonçalo do Amarante
  116. São João do Jaguaribe
  117. São Luís do Curu
  118. Senador Pompeu
  119. Senador Sá
  120. Sobral
  121. Solonópole
  122. Tabuleiro do Norte
  123. Tamboril
  124. Tejuçuoca
  125. Tianguá
  126. Tauá
  127. Trairi
  128. Tururu
  129. Ubajara
  130. Umirim
  131. Uruburetama
  132. Uruoca
  133. Varjota
  134. Viçosa do Ceará

