Bloco de Carnaval leva diversão a idosos em instituição no Eusébio

Bloco de Carnaval leva diversão a idosos em instituição no EusébioAção em instituições de longa permanência faz parte do projeto "Carnaval Solidário dos Idosos" e reúne residentes do Lar de Luh na manhã de sábado, 14
Para curtir o Carnaval, não há idade certa. É com essa proposta que o bloco de Pré-Carnaval Monte Folia promove, na manhã do próximo sábado, 14, uma programação especial para idosos residentes no Lar de Luh, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A iniciativa integra o projeto “Carnaval Solidário dos Idosos”, que já passou por diversas instituições de longa permanência, levando música, integração e momentos de lazer aos residentes.
Ao todo, 15 idosos e familiares foram convidados a participar da programação carnavalesca, ao som de marchinhas e sambas tradicionais, em um momento pensado para estimular memórias afetivas e relembrar os carnavais do passado. Nesta edição, o cantor Dgal Solo será responsável pela animação.
Homenagem e cuidado
O Lar de Luh foi fundado há quatro anos por Lucieuda Rafael, idealizadora do projeto Eudes Soares, nome escolhido em homenagem ao pai, conhecido por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.
A instituição funciona por meio de doações e conta com profissionais da área da saúde para garantir atendimento adequado aos idosos residentes.
No ano passado, o projeto Carnaval Solidário contemplou o abrigo Recanto Rei Davi, localizado no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.
“Foi um momento lindo e emocionante, não só para os idosos, mas também para os funcionários. Neste ano, o projeto segue com o propósito de oferecer momentos de integração e estimular as lembranças afetivas”, destaca Paulo Campelo, presidente do Bloco Monte Folia e idealizador da iniciativa.
Tradição e ações sociais
Fundado em 2009, o Bloco Monte Folia reúne moradores do bairro Monte Castelo e de outras regiões de Fortaleza. Além de realizar o tradicional Pré-Carnaval do bairro, o grupo desenvolve ações sociais e culturais ao longo do ano.
Entre elas está o projeto Carnaval Solidário dos Idosos, realizado em instituições de longa permanência, e o Natal Itinerante das Crianças no Interior do Ceará, que promove celebrações natalinas em comunidades rurais do Estado.
Mais de 1.500 crianças já foram beneficiadas pela iniciativa, que mobiliza dezenas de voluntários.
Serviço
Carnaval Solidário do Idosos do Bloco Monte Folia 2026
Quando: 14/02 (sábado)
Horário: 09h30
Local: Lar de Luh (Projeto Eudes Soares) – Rua Érico Veríssimo, 386, Eusébio
Mais informações: @blocomontefolia