Bloco de Carnaval leva diversão a idosos em instituição no Eusébio

Bloco Monte Folia leva Pré-Carnaval a idosos em instituição no Eusébio / Crédito: blocomontefolia / Divulgação

Para curtir o Carnaval, não há idade certa. É com essa proposta que o bloco de Pré-Carnaval Monte Folia promove, na manhã do próximo sábado, 14, uma programação especial para idosos residentes no Lar de Luh, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A iniciativa integra o projeto “Carnaval Solidário dos Idosos”, que já passou por diversas instituições de longa permanência, levando música, integração e momentos de lazer aos residentes.

Ao todo, 15 idosos e familiares foram convidados a participar da programação carnavalesca, ao som de marchinhas e sambas tradicionais, em um momento pensado para estimular memórias afetivas e relembrar os carnavais do passado. Nesta edição, o cantor Dgal Solo será responsável pela animação.

Homenagem e cuidado O Lar de Luh foi fundado há quatro anos por Lucieuda Rafael, idealizadora do projeto Eudes Soares, nome escolhido em homenagem ao pai, conhecido por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A instituição funciona por meio de doações e conta com profissionais da área da saúde para garantir atendimento adequado aos idosos residentes.

No ano passado, o projeto Carnaval Solidário contemplou o abrigo Recanto Rei Davi, localizado no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. "Foi um momento lindo e emocionante, não só para os idosos, mas também para os funcionários. Neste ano, o projeto segue com o propósito de oferecer momentos de integração e estimular as lembranças afetivas", destaca Paulo Campelo, presidente do Bloco Monte Folia e idealizador da iniciativa.

Tradição e ações sociais Fundado em 2009, o Bloco Monte Folia reúne moradores do bairro Monte Castelo e de outras regiões de Fortaleza. Além de realizar o tradicional Pré-Carnaval do bairro, o grupo desenvolve ações sociais e culturais ao longo do ano. Entre elas está o projeto Carnaval Solidário dos Idosos, realizado em instituições de longa permanência, e o Natal Itinerante das Crianças no Interior do Ceará, que promove celebrações natalinas em comunidades rurais do Estado.