Mais 58 viaturas semiblindadas são entregues à PM do Ceará

Viaturas semiblindadas foram entregues no Palácio da Abolição, em Fortaleza / Crédito: Cícero Oliveira/SSPDS

Foram entregues mais 58 viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta segunda-feira, 26. A entrega foi realizada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição, em Fortaleza, após a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi). Durante a reunião, foi assinado ainda um termo de compromisso para o aumento de 5 mil novas vagas no sistema penitenciário e a criação de quatro novos presídios ainda neste ano.

As viaturas entregues integram a primeira leva de 136 veículos destinados à corporação militar para acompanhamento repressivo e proteção aos agentes em operação policial e vão atuar, inicialmente, em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).