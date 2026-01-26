Mais 58 viaturas semiblindadas são entregues à PM do Ceará

58 viaturas semiblindadas são entregues à Polícia Militar do CearáVeículos foram entregues pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 26
Foram entregues mais 58 viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta segunda-feira, 26. A entrega foi realizada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição, em Fortaleza, após a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi).
Durante a reunião, foi assinado ainda um termo de compromisso para o aumento de 5 mil novas vagas no sistema penitenciário e a criação de quatro novos presídios ainda neste ano.
As viaturas entregues integram a primeira leva de 136 veículos destinados à corporação militar para acompanhamento repressivo e proteção aos agentes em operação policial e vão atuar, inicialmente, em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O investimento ultrapassa R$ 10,6 milhões. As viaturas adquiridas são do modelo Renault Duster e se destacam em uma padronização visual, nas cores branca e verde, que as diferencia das viaturas convencionais da Polícia Militar, nas cores identificadas nas cores branca e preta.
De acordo com Elmano, as organizações criminosas estão cada vez mais com o poder financeiro e têm tido cada vez mais ousadia e enfrentamento nos conflitos com as Forças de Segurança.
"O meu objetivo é que a Polícia Militar do Ceará tenha todas as viaturas com blindagem para que nós não tenhamos a perda da vida de policiais. Nós temos que dar esse esse profissional o máximo de condição, seja na área da inteligência, na área da investigação, na área de repressão, que é o caso da Polícia Militar", disse o governador.
Além das viaturas da Polícia Militar, a previsão é de que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) também receba reforço na proteção de sua frota. Atualmente, o Estado já conta com alguns veículos semiblindados. Para a operação dessas viaturas, foi realizado um treinamento com agentes que vão atuar nos veículos.
A escolha das viaturas serem semiblindadas acontece diante de uma estratégia operacional, segundo Elmano. "Às vezes, é melhor operacionalmente ele ter melhor condição que não seja tudo, mas garanta a proteção desse policial. A viatura tem uma blindagem grande, o policial tá muito protegido dentro dessa viatura e comparado com a viatura que nós temos hoje", comenta o governador.
No dia 6 de janeiro deste ano, 30 primeiras viaturas chegaram ao Estado. O anúncio da chegada dos novos veículos foi feito pelo comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, em dezembro passado, durante a entrega de drones e fuzis à corporação.