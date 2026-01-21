Professores temporários do CE questionam avaliação de desempenho

Professores questionam avaliação e entram com recursos para pedir mudanças de notas / Crédito: JÚLIO CAESAR

Professores contratados de forma temporária pela rede estadual de ensino do Ceará questionam as avaliações de desempenho recebidas ao fim do ano letivo de 2025. Conforme a Associação de professoras/es temporárias/os do Estado do Ceará, esse dispositivo teria sido utilizado de forma subjetiva pelas escolas para impedir renovações de contrato. A avaliação, instituída na rede desde 2017, julga os professores em quatro dimensões: Organização do Trabalho Docente, Prática Docente, Clima de Trabalho e Responsabilidade Profissional. Ela é feita pelo núcleo gestor da escola e um representante dos professores.

No entanto, a avaliação passou a ter uma regra diferente em 2025, a partir de uma nova instrução normativa. Segundo Ivânia Sampaio, membro da Associação, a mudança permite que as escolas não renovem o contrato com o professor temporário caso a média da avaliação seja menor que 60 pontos.

“Para colocar uma nota baixa no professor, o gestor tem que ter registros que ele deixou de participar dos projetos, que teve problema com a turma, que não teve parceria com os pais, harmonia no trabalho. Teria que ter registrado. Mas essas gestões que colocam nota baixa não têm registro”, afirma Ivânia. Um professor ouvido pelo O POVO, que não quis se identificar, afirma que trabalha na rede estadual como temporário desde 2019 e sempre obteve boas notas nas avaliações de desempenho, inclusive na escola que está desde 2023. No entanto, em 2025, recebeu apenas 55 pontos. Devido a não concordar com os pontos da avaliação, o docente entrou com um recurso na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 19, responsável pela zona em que a escola está inserida, na região do Cariri, mas o pedido foi indeferido.

“Na parte de responsabilidade docente tem um ponto que é sobre cuidar dos bens da escola, dos equipamentos que pega para uso. Eles me deram uma nota abaixo de 5, que era o conceito máximo. Eles tinham que mostrar documentação de alguma vez em que eu danifiquei ou extraviei algum bem da escola. Coloquei isso no meu recurso, o ponto nem foi respondido”, relata. A Associação afirma que os pedidos de recurso têm sido indeferidos de forma sistemática, com uma resposta "padrão" e sem detalhes. “Eu percebi que realmente a gestão não me quer na escola. Não é pelo meu trabalho, é pessoal. Numa escola grande, com mais de 40 professores temporários, fui o único a ter uma nota insatisfatória”, disse o professor.

Outro docente que também não quis se identificar teve uma avaliação negativa na escola em que trabalhava no município de Icapuí. Ele questionou as notas por meio de um recurso e aguarda retorno. “A questão é que fica no seu histórico de trabalho uma avaliação negativa baseada em opiniões. E a questão também é que mudei para 500 km distante da minha cidade para trabalhar aqui. Como a seleção que eu fiz valia dois anos, eu planejei ficar dois anos”, afirmou. O que diz a Seduc De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), a avaliação está vinculada exclusivamente ao “desempenho funcional do docente”.