Eleições 2026: cientista política defende investimentos em educação para conter a desinformação

O combate às fake news e à desinformação tem pautado algumas ações da Justiça Eleitoral nos últimos anos e não deve ser diferente no pleito de 2026. Em entrevista concedida à Rádio Eldorado, a cientista política Jaqueline Zulini, do FGV CPDOC, disse que o uso da tecnologia, muitas vezes de maneira inadequada, potencializa esse desafio. "As fake news sempre existiram. O que houve foi o aumento na produção e no volume das fake news", ressaltou. Na avaliação dela, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve investir em educação para combater a desinformação e demonstrar a lisura e a segurança das eleições deste ano.