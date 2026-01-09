Família procura por homem desaparecido desde novembro de 2025

Família procura por homem desaparecido desde novembro de 2025O homem de 52 anos desapareceu em novembro de 2025, no município de São Gonçalo do Amarante. Família segue com as buscas
Familiares de José Hamilton Silva de Souza, de 52 anos, seguem procurando-o desde novembro de 2025, quando o homem desapareceu. Ele foi visto pela última vez em São Gonçalo do Amarante, onde trabalhava. Porém, o Boletim de Ocorrência (B.O) do sumiço foi registro no distrito de Matões, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Homem que desapareceu tem diagnóstico de esquizofrenia
A irmã de Hamilton, Ana Maria Silva de Souza, 43, conta que o irmão foi visto a última vez quando havia chegado para trabalhar, no município de São Gonçalo do Amarante.
“A esposa colocou o endereço de onde eles moram no B.O. Só que quando eu e minha irmã chegamos lá, [descobrimos] que ele sumiu de onde ele trabalha em um depósito de construção”, explica.
Segundo ela, o patrão dele relatou que José Hamilton chegou muito nervoso ao local. “Ele é esquizofrênico. Toda vez que ele surta, ele fica com mania de perseguição, acha que alguém quer matar ele”, conta.
Ana Maria continua: “Aí ele [José] disse que não ia trabalhar e como o patrão dele não sabia desse problema, pagou os dias que ele trabalhou e disse que ele foi embora”.
A irmã conta que o homem chegou a morar com ela por dois anos, e que também teve os mesmos surtos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia em 2021: “Levei ao hospital da Messejana, peguei as medicações. A médica queria internar, mas eu não deixei e tratei em casa”, relembra ela.
José Hamilton chegou a morar com outras irmãs, porém quando tem uma crise, “não quer mais voltar para o mesmo lugar”, afirma Ana Maria.
Conforme a autônoma, o homem chegou a afirmar no dia do desaparecimento que iria ao município de Trairi. “O irmão do meu esposo é muito amigo dele. Já entrei em contato várias vezes com meu cunhado e ele andou nas redondezas, mas não achou”, lamentou.
O POVO entrou em contato com a esposa de José Hamilton, porém ela não concedeu entrevista. A reportagem também procurou a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e matéria será atualizada quando houver retorno.
Denúncias
A Secretaria da SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br