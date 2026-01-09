Família procura por homem desaparecido desde novembro de 2025

O homem de 52 anos desapareceu em novembro de 2025, no município de São Gonçalo do Amarante. Família segue com as buscas

Familiares de José Hamilton Silva de Souza, de 52 anos, seguem procurando-o desde novembro de 2025 , quando o homem desapareceu . Ele foi visto pela última vez em São Gonçalo do Amarante, onde trabalhava. Porém, o Boletim de Ocorrência (B.O) do sumiço foi registro no distrito de Matões, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Homem que desapareceu tem diagnóstico de esquizofrenia

A irmã de Hamilton, Ana Maria Silva de Souza, 43, conta que o irmão foi visto a última vez quando havia chegado para trabalhar, no município de São Gonçalo do Amarante.

“A esposa colocou o endereço de onde eles moram no B.O. Só que quando eu e minha irmã chegamos lá, [descobrimos] que ele sumiu de onde ele trabalha em um depósito de construção”, explica.

Segundo ela, o patrão dele relatou que José Hamilton chegou muito nervoso ao local. “Ele é esquizofrênico. Toda vez que ele surta, ele fica com mania de perseguição, acha que alguém quer matar ele”, conta.

Ana Maria continua: “Aí ele [José] disse que não ia trabalhar e como o patrão dele não sabia desse problema, pagou os dias que ele trabalhou e disse que ele foi embora”.