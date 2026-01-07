Polícia investiga ataque criminoso a provedores de internet em São Gonçalo do Amarante

Imagem de apoio ilustrativo. Ataque a provedores de internet é registrado em São Gonçalo do Amarante / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um ataque criminoso a provedoras de internet no distrito do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 6. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou ao O POVO, nesta quarta-feira, 7, que o policiamento na região foi reforçado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a ocorrência. Nenhum suspeito dos ataques, que teriam envolvimento de uma facção criminosa, foi preso até a publicação desta matéria.

Leia Mais | Empresa de internet perde 2 mil clientes devido a ataques de facções em Fortaleza e RMF Ainda segundo o órgão, o caso é investigado com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). “As diligências estão em andamento, e novas informações serão repassadas em momento oportuno para não prejudicar os trabalhos policiais”, disse a pasta. A pasta de segurança explicou que os agentes buscam identificar, investigar e prender suspeitos de cometerem crimes contra provedores de internet. Também buscam combater o serviço ilegal de provedores e empresas clandestina que tentam monopolizar a distribuição de internet. O POVO procurou a União dos Provedores do Ceará (Uniproce) para saber se a entidade recebeu informações sobre o ataque, assim como quais foram os danos identificados com a ação criminosa. A matéria será atualizada quando o grupo responder.