Saiba como se inscrever no novo edital do programa Auxílio Catador

Imagem de apoio ilustrativo. Investimento é de R$ 18.509.090,00, e contará com 3.655 vagas para 2026 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O programa Auxílio Catador terá um novo edital para o ano de 2026. Documento autorizando o edital foi assinado na manhã desta segunda-feira, 15, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Investimento é de R$ 18.509.090,00, e contará com 3.655 vagas para o próximo ano, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado. A iniciativa visa reduzir os impactos ambientais por meio dos serviços prestados pelos catadores.

Três associações que trabalham com material reciclável na Capital foram beneficiadas com base nos critérios de produtividade, número de associados, estrutura e regionalização. Outras associações nos municípios de Crato, Tabuleiro do Norte, Jucás, Crateús, Mucambo e Quixadá, também foram contempladas. Um Termo de Cooperação Técnica entre o grupo SOS Guaramiranga e a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), foi assinado, e prevê a doação de 100 mil mudas por parte da associação para o reflorestamento da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Baturité. O prazo estimado para a execução da ação é de dez anos.