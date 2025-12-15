Saiba como se inscrever no novo edital do programa Auxílio Catador

Saiba como se inscrever no novo edital do programa Auxílio CatadorO formulário de inscrição será disponibilizado no site da Sema, no dia 22 de dezembro e segue em aberto até o dia 10 de janeiro de 2026
O programa Auxílio Catador terá um novo edital para o ano de 2026. Documento autorizando o edital foi assinado na manhã desta segunda-feira, 15, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Investimento é de R$ 18.509.090,00, e contará com 3.655 vagas para o próximo ano, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado.
A iniciativa visa reduzir os impactos ambientais por meio dos serviços prestados pelos catadores.
Três associações que trabalham com material reciclável na Capital foram beneficiadas com base nos critérios de produtividade, número de associados, estrutura e regionalização.
Outras associações nos municípios de Crato, Tabuleiro do Norte, Jucás, Crateús, Mucambo e Quixadá, também foram contempladas.
Um Termo de Cooperação Técnica entre o grupo SOS Guaramiranga e a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), foi assinado, e prevê a doação de 100 mil mudas por parte da associação para o reflorestamento da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Baturité. O prazo estimado para a execução da ação é de dez anos.
Governo realiza entrega de kits de trabalho
Além do lançamento do edital, também foram entregues 4 mil kits de trabalho aos catadores presentes. O conjunto contém camisa com proteção UV, boné e uma sacola, e objetiva garantir mais segurança e conforto aos trabalhadores, já que a rotina diária pelas ruas exige o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados.
Também foram entregues nove caminhões-baú, do modelo Kia K2.500, que serão utilizados na coleta de material reciclável. Os veículos, projetados para rotas urbanas, contam com baú para o transporte dos materiais coletados pelas associações.
“Para nós, é motivo de muita alegria lançar, mais uma vez, um edital do Auxílio Catador, garantindo a bolsa de apoio a catadores e catadoras, para que possam ter melhores condições de ampliar a renda", afirmou Elmano em nota enviada à imprensa.
Auxílio Catador: saiba como se inscrever
As inscrições podem ser feitas através do site da Sema. Confira os critérios abaixo:
O formulário de inscrição será disponibilizado no site, no dia 22 de dezembro e segue em aberto até o dia 10 de janeiro de 2026.
- Residir no Ceará;
- Estar filiado até a data de publicação do edital no D.O.E. Sigla para Diário Oficial do Estado do Ceará. . à associação ou cooperativa criada e em funcionamento há, no mínimo, um ano;
- Estar inscrito e com cadastro atualizado no CadÚnico;
- Ter idade mínima de 18 anos até a publicação do edital.