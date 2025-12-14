Natal no Parque Botânico une festividade e educação ambiental

CAUCAIA-CE, BRASIL, 14-12-2025: O Parque Estadual Botânico do Ceará promove mais uma programação de Natal, evento gratuito que promete reunir famílias em uma manhã repleta de atividades culturais, educativas e ambientais. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Parque Estadual Botânico do Ceará, localizado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, realizou neste domingo, 14, mais uma edição do “Natal do Parque” com uma manhã de atividades educativas para as famílias que visitaram o espaço. Entre oficinas, exposições e aulas de exercícios físicos, adultos e crianças puderam aproveitar para entrar no clima de Natal com uma imersão na natureza.

A bióloga Roberta Rocha, 35, atua como assistente técnica no Parque, e neste domingo, estava encarregada de atividades de educação ambiental. Na “oficina de cartinhas para o Papai Noel”, as crianças desenham e escrevem sobre o que acharam mais interessante no parque, incentivando as ideias de conservação e preservação. “Já que temos uma floresta consolidada, é importante proteger este espaço. E essas programações são temáticas: no mês de dezembro, o mês natalino. Justamente pensado para que as pessoas tornem-se pertencentes a esta área”, explica a profissional. Cintia Gabriela, 22, aproveitou a oficina de Produção de Enfeites de Natal, voltado para a reutilização de materiais recicláveis, e conta que gosta sempre de estar em contato com novas atividades. "Eu gosto muito deste tipo de atividade e tenho uma tia que é artesã. Para mim, é sempre bom ver o que gostamos de fazer e encontrar novos hobbies. Eu já vim com o intuito de aprender algo novo", explica.

Ela elenca que a oficina a fez praticar a "paciência" até conseguir montar o enfeite de Natal em forma de estrela: "Foi uma luta para montar esta estrelinha, mas eu não desisti e no fim deu certo". CAUCAIA-CE, BRASIL, 14-12-2025: Cintia Gabriele, 22 anos, empreendedora no Parque Estadual Botânico do Ceará que promove mais uma programação de Natal, evento gratuito que promete reunir famílias em uma manhã repleta de atividades culturais, educativas e ambientais. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Mauro já é acostumado com as palestras e costuma visitar escolas e outras instituições para repassar seu conhecimento e destaca que o importante é colocar em prática os ensinamentos e cuidar das mudas: “Eu já fiz trabalhos em que, depois, eu reencontrei as pessoas e elas estavam com um jardinzinho, e até colocaram um negócio nesse ramo. Eu fiquei tão feliz”. CAUCAIA-CE, BRASIL, 14-12-2025: Raimundo Gomes e viveirista Mauro do Parque Estadual Botânico do Ceará promove mais uma programação de Natal, evento gratuito que promete reunir famílias em uma manhã repleta de atividades culturais, educativas e ambientais. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Um dos participantes da oficina foi Raimundo Gomes Macedo, 19, que se interessa por ecoturismo e serviços ambientais. O universitário comentou que as gestões ambientais não costumam ser fortes no Ceará e considera o Parque um local com muitos serviços ecossistêmicos (benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas).