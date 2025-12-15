Ceará decreta ponto facultativo para servidores em 26 de dezembro

Anúncio foi feito pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 12. Dia 26 de dezembro é uma sexta-feira

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretou ponto facultativo para servidores do Estado em 26 de dezembro, a sexta-feira após o Natal. Anúncio foi feito pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 15.

Elmano ressalta que os serviços de Saúde e Segurança Pública, serviços essenciais, continuam em funcionamento.