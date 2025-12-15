Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará decreta ponto facultativo para servidores em 26 de dezembro

Governo do Ceará decreta ponto facultativo para servidores em 26 de dezembro

Anúncio foi feito pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 12. Dia 26 de dezembro é uma sexta-feira
Atualizado às Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretou ponto facultativo para servidores do Estado em 26 de dezembro, a sexta-feira após o Natal. Anúncio foi feito pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 15. 

Elmano ressalta que os serviços de Saúde e Segurança Pública, serviços essenciais, continuam em funcionamento. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar