Praia de Jericoacoara está imprópria para banho, indica relatório da Semace

Boletim de balneabilidade feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) classifico cartão-postal do Ceará como impróprio para banho. Entenda a classificação
Atualizado às
Arthur Albano Estagiário
A Praia de Jericoacoara, distante 262,83 km de Fortaleza, está imprópria para o banho neste fim de semana. A informação consta no boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na sexta-feira, 28.

Conforme o documento, a Praia de Jericoacoara está com classificação de alerta, o que a torna imprópria para o banho. Além dela, a praia de Bitupitá, também no litoral Oeste, está imprópria para o banho.

Outros dezesseis pontos do litoral Oeste estão aptos para o uso recreativo neste fim de semana.

No litoral Oeste, as praias de Pecém, Paracuru e Icaraí de Amontada também estão aptas para o banho. Já no Litoral Leste, 17 pontos estão classificados como aptos ao banho, como as praias do Iguape e Canto Verde.

Em Fortaleza, 27 trechos podem ser utilizados por banhistas. O destaque fica para as praias do setor Leste, que compreendem as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia. No setor Centro, sete trechos estão liberados. Por fim, no setor Oeste, onde ficam as praias da Colônia e Pirambu, boletim indica sete trechos aptos para o banho.

Jericoacoara imprópria para banho: entenda análise feita pela Semace

Para uma praia ser considerada imprópria para o banho, são observadas a presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgoto sanitário, óleo, graxas e outras substâncias capazes de oferecer risco à saúde ou tornar desagradável a recreação.

Na análise, são utilizados três índices: coliformes fecais, bactéria E. coli e os enterococos. Quando a análise da água encontra cem colônias dessas bactérias em 100 ml de água, a praia passa a ser considerada imprópria para o banho. Os três níveis de classificação são:

  • (A) Aconselhável: Resultado abaixo ou igual 100 NMP/100mL
  • (EA) Em Alerta: Resultado acima de 100 NMP/100mL e abaixo de 400 NMP/100mL
  • (I) Imprópria: Resultado superior a 400 NMP/100mL

A classificação utilizada é guiada pela Resolução Conama nº 274/2000, porém, são realizadas coletas mensais. Por este motivo, é utilizado um critério mais restritivo, em que se adota o resultado acima de 100 NMP/100mL (Número mais provável a cada 100ml) enterococos como EM ALERTA (EA) para atividades recreacionais.

Vale destacar, a Semace considera apenas o trechos próprios para banho aqueles que estão classificados como “Aconselhável”, tendo resultado abaixo ou igual a 100NMP/100ml. Trechos “Em Alerta” são considerados impróprios para banho, mesmo com a existência da categoria “Imprópria”, devido ao número de bactérias presentes acima do recomendado.

Boletim de balneabilidade: Quais trechos estão próprios e impróprias para banho em Fortaleza?

Segundo o boletim de balneabilidade publicado pela Semace que cobre a semana de 24 a 30 de novembro, os seguintes trechos estão aconselháveis para banho:

  • Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
  • Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
  • Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro
  • Militares.
  • Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I
  • Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus
  • Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho.
  • Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos
  • Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba
  • Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar
  • Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar
  • Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
  • Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro
  • Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho
  • Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica
  • Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
  • Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges
  • Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes
  • Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece
  • Praia da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge
  • Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)
  • Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras
  • Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde

Outros seis trechos estão impróprias para banho. São eles:

  • Praia do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna
  • Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe
  • Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde
  • Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe
  • Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus
  • Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.

Praia imprópria banho: Quais cuidados devem ser tomados?

A Semace recomenda que o banhista evite tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, pois as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias, carregando uma abundância de esgotos, lixo e outros detritos via galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem

Além disso, recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. O consumo de frutos-do-mar também não é indicado em praias consideradas impróprias.

As doenças relacionadas ao banho geralmente não são graves, sendo a mais comum a gastroenterite, que pode causar enjoo, vômitos, dores de estômago, diarreia, dor de cabeça e febre.

Outras infecções leves incluem problemas nos olhos, ouvidos, nariz e garganta. Em praias muito contaminadas, os banhistas podem estar expostos a doenças mais graves, como disenteria, hepatite A, cólera e até mesmo febre tifoide.

