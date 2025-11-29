Praia de Jericoacoara está imprópria para banho, indica relatório da Semace

Vila de Jericoacoara, localizada em Jijoca de Jericoacoara. Praias da região estão impróprias para banho / Crédito: Rogério Santos

A Praia de Jericoacoara, distante 262,83 km de Fortaleza, está imprópria para o banho neste fim de semana. A informação consta no boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na sexta-feira, 28. Conforme o documento, a Praia de Jericoacoara está com classificação de alerta, o que a torna imprópria para o banho. Além dela, a praia de Bitupitá, também no litoral Oeste, está imprópria para o banho.

Outros dezesseis pontos do litoral Oeste estão aptos para o uso recreativo neste fim de semana. No litoral Oeste, as praias de Pecém, Paracuru e Icaraí de Amontada também estão aptas para o banho. Já no Litoral Leste, 17 pontos estão classificados como aptos ao banho, como as praias do Iguape e Canto Verde. Em Fortaleza, 27 trechos podem ser utilizados por banhistas. O destaque fica para as praias do setor Leste, que compreendem as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia. No setor Centro, sete trechos estão liberados. Por fim, no setor Oeste, onde ficam as praias da Colônia e Pirambu, boletim indica sete trechos aptos para o banho. Leia mais Barracas da Praia do Futuro devem se adequar a novas regras para permanecer Sobre o assunto Barracas da Praia do Futuro devem se adequar a novas regras para permanecer

Jericoacoara imprópria para banho: entenda análise feita pela Semace Para uma praia ser considerada imprópria para o banho, são observadas a presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgoto sanitário, óleo, graxas e outras substâncias capazes de oferecer risco à saúde ou tornar desagradável a recreação. Na análise, são utilizados três índices: coliformes fecais, bactéria E. coli e os enterococos. Quando a análise da água encontra cem colônias dessas bactérias em 100 ml de água, a praia passa a ser considerada imprópria para o banho. Os três níveis de classificação são: (A) Aconselhável: Resultado abaixo ou igual 100 NMP/100mL

Resultado abaixo ou igual 100 NMP/100mL (EA) Em Alerta: Resultado acima de 100 NMP/100mL e abaixo de 400 NMP/100mL

Resultado acima de 100 NMP/100mL e abaixo de 400 NMP/100mL (I) Imprópria: Resultado superior a 400 NMP/100mL A classificação utilizada é guiada pela Resolução Conama nº 274/2000, porém, são realizadas coletas mensais. Por este motivo, é utilizado um critério mais restritivo, em que se adota o resultado acima de 100 NMP/100mL (Número mais provável a cada 100ml) enterococos como EM ALERTA (EA) para atividades recreacionais.

Vale destacar, a Semace considera apenas o trechos próprios para banho aqueles que estão classificados como “Aconselhável”, tendo resultado abaixo ou igual a 100NMP/100ml. Trechos “Em Alerta” são considerados impróprios para banho, mesmo com a existência da categoria “Imprópria”, devido ao número de bactérias presentes acima do recomendado. Boletim de balneabilidade: Quais trechos estão próprios e impróprias para banho em Fortaleza? Segundo o boletim de balneabilidade publicado pela Semace que cobre a semana de 24 a 30 de novembro, os seguintes trechos estão aconselháveis para banho: Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.



Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09



Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08



Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues



Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati



Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01



Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro

Militares.



Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I



Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus



Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho.



Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos



Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba



Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

Praia da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge

Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras

Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde Outros seis trechos estão impróprias para banho. São eles: