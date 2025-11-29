Praia de Jericoacoara está imprópria para banho, indica relatório da Semace

Praia de Jericoacoara está imprópria para banho, indica relatório da SemaceBoletim de balneabilidade feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) classifico cartão-postal do Ceará como impróprio para banho. Entenda a classificação
A Praia de Jericoacoara, distante 262,83 km de Fortaleza, está imprópria para o banho neste fim de semana. A informação consta no boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na sexta-feira, 28.
Conforme o documento, a Praia de Jericoacoara está com classificação de alerta, o que a torna imprópria para o banho. Além dela, a praia de Bitupitá, também no litoral Oeste, está imprópria para o banho.
Outros dezesseis pontos do litoral Oeste estão aptos para o uso recreativo neste fim de semana.
No litoral Oeste, as praias de Pecém, Paracuru e Icaraí de Amontada também estão aptas para o banho. Já no Litoral Leste, 17 pontos estão classificados como aptos ao banho, como as praias do Iguape e Canto Verde.
Em Fortaleza, 27 trechos podem ser utilizados por banhistas. O destaque fica para as praias do setor Leste, que compreendem as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia. No setor Centro, sete trechos estão liberados. Por fim, no setor Oeste, onde ficam as praias da Colônia e Pirambu, boletim indica sete trechos aptos para o banho.
Jericoacoara imprópria para banho: entenda análise feita pela Semace
Para uma praia ser considerada imprópria para o banho, são observadas a presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgoto sanitário, óleo, graxas e outras substâncias capazes de oferecer risco à saúde ou tornar desagradável a recreação.
Na análise, são utilizados três índices: coliformes fecais, bactéria E. coli e os enterococos. Quando a análise da água encontra cem colônias dessas bactérias em 100 ml de água, a praia passa a ser considerada imprópria para o banho. Os três níveis de classificação são:
- (A) Aconselhável: Resultado abaixo ou igual 100 NMP/100mL
- (EA) Em Alerta: Resultado acima de 100 NMP/100mL e abaixo de 400 NMP/100mL
- (I) Imprópria: Resultado superior a 400 NMP/100mL
A classificação utilizada é guiada pela Resolução Conama nº 274/2000, porém, são realizadas coletas mensais. Por este motivo, é utilizado um critério mais restritivo, em que se adota o resultado acima de 100 NMP/100mL (Número mais provável a cada 100ml) enterococos como EM ALERTA (EA) para atividades recreacionais.
Vale destacar, a Semace considera apenas o trechos próprios para banho aqueles que estão classificados como “Aconselhável”, tendo resultado abaixo ou igual a 100NMP/100ml. Trechos “Em Alerta” são considerados impróprios para banho, mesmo com a existência da categoria “Imprópria”, devido ao número de bactérias presentes acima do recomendado.
Boletim de balneabilidade: Quais trechos estão próprios e impróprias para banho em Fortaleza?
Segundo o boletim de balneabilidade publicado pela Semace que cobre a semana de 24 a 30 de novembro, os seguintes trechos estão aconselháveis para banho:
- Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
- Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09
- Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08
- Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
- Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
- Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati
- Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01
- Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro
- Militares.
- Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I
- Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus
- Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho.
- Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos
- Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba
- Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar
- Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar
- Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
- Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro
- Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho
- Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica
- Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
- Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges
- Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes
- Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes
- Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece
- Praia da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge
- Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)
- Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras
- Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde
Outros seis trechos estão impróprias para banho. São eles:
- Praia do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna
- Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe
- Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde
- Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe
- Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus
- Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.
Praia imprópria banho: Quais cuidados devem ser tomados?
A Semace recomenda que o banhista evite tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, pois as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias, carregando uma abundância de esgotos, lixo e outros detritos via galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem
Além disso, recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. O consumo de frutos-do-mar também não é indicado em praias consideradas impróprias.
As doenças relacionadas ao banho geralmente não são graves, sendo a mais comum a gastroenterite, que pode causar enjoo, vômitos, dores de estômago, diarreia, dor de cabeça e febre.
Outras infecções leves incluem problemas nos olhos, ouvidos, nariz e garganta. Em praias muito contaminadas, os banhistas podem estar expostos a doenças mais graves, como disenteria, hepatite A, cólera e até mesmo febre tifoide.