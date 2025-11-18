Tenente da PM e companheira são detidos após confusão em creche de Juazeiro do Norte

Tenente da PM e companheira são detidos após confusão em creche de Juazeiro do NorteConfusão teria sido motivada por desenhos na parede
Um tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que se encontra afastado das atividades por licença médica, foi detido nessa segunda-feira, 17, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A companheira dele também foi detida. A prisão do casal ocorreu em meio a um tumulto em uma creche da cidade.
A desavença teria sido motivada por desenhos na parede da instituição que desagradaram o agente de segurança. Diante da confusão, a Polícia Militar foi acionada e o casal acabou detido sob suspeita de desacato e desobediência.
A confusão teria começado entre a companheira do tenente e uma coordenadora da creche. Com a tensão na porta da unidade, a Polícia Militar foi acionada e interviu para controlar a situação.
Acusação de agressão a policial do Raio
A gravidade da ocorrência aumentou com a informação de que o tenente teria reagido à abordagem. Imagens da confusão foram registradas por testemunhas no local. O POVO teve acesso ao vídeo que mostra a prisão da mulher.
Segundo fontes policiais, o agente afastado seria suspeito de ter agredido um policial do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) com um soco. O policial agredido teria passado por exame de corpo de delito para constatar as lesões.
A identidade do casal e o nome da creche foram preservados para não expor a criança, filha dos envolvidos.
Posicionamento da PMCE
Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a detenção do agente, informando que ele estava em licença para tratamento de saúde no momento dos fatos e foi preso por suspeita de desacato.
O tenente foi conduzido ao 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde se encontra recolhido e à disposição da Justiça.
A PMCE informou, ainda, que "não compactua com desvios de conduta e que todas as denúncias envolvendo seus integrantes são rigorosamente investigadas", sinalizando a abertura de procedimentos internos.
A companheira do tenente também foi conduzida à delegacia da região, e ambos deverão passar por audiência de custódia. Os órgãos de segurança não deram mais informações sobre a prisão da mulher.