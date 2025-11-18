Tenente da PM e companheira são detidos após confusão em creche de Juazeiro do Norte

Confusão em creche no município de Juazeiro do Norte / Crédito: reprodução/vídeo

Um tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que se encontra afastado das atividades por licença médica, foi detido nessa segunda-feira, 17, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A companheira dele também foi detida. A prisão do casal ocorreu em meio a um tumulto em uma creche da cidade. A desavença teria sido motivada por desenhos na parede da instituição que desagradaram o agente de segurança. Diante da confusão, a Polícia Militar foi acionada e o casal acabou detido sob suspeita de desacato e desobediência.

A confusão teria começado entre a companheira do tenente e uma coordenadora da creche. Com a tensão na porta da unidade, a Polícia Militar foi acionada e interviu para controlar a situação. Acusação de agressão a policial do Raio A gravidade da ocorrência aumentou com a informação de que o tenente teria reagido à abordagem. Imagens da confusão foram registradas por testemunhas no local. O POVO teve acesso ao vídeo que mostra a prisão da mulher. Segundo fontes policiais, o agente afastado seria suspeito de ter agredido um policial do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) com um soco. O policial agredido teria passado por exame de corpo de delito para constatar as lesões. A identidade do casal e o nome da creche foram preservados para não expor a criança, filha dos envolvidos.