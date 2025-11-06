Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia Militar destrói barricadas construídas por criminosos em Fortaleza

As barricadas são construções usadas para dificultar a entrada da Polícia e de grupos rivais
Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Policiais militares destruíram uma barricada construída por criminosos na rua Francisco Calaça, no bairro Colônia, em Fortaleza.  

As imagens da ação, que aconteceu na terça-feira, 4, repercutiram nas redes sociais e mostram os militares com equipamentos destruindo a construção. As barricadas são usadas para dificultar a entrada da Polícia e de grupos rivais. 

A PM informou, por meio de nota, que apoia as ações de retirada de barricadas por órgãos estaduais e municipais, atuando na garantia da segurança das equipes responsáveis pela remoção dos obstáculos.

"Destaca-se que, durante o policiamento ostensivo ou o atendimento de ocorrências, policiais militares, de forma voluntária e altruísta, também realizam a retirada de bloqueios em vias públicas, como aconteceu no bairro Colônia, em Fortaleza, com o objetivo de assegurar uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população", afirma.

