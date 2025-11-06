Polícia Militar destrói barricadas construídas por criminosos em Fortaleza

Polícia Militar destrói barricadas construídas por criminosos em FortalezaAs barricadas são construções usadas para dificultar a entrada da Polícia e de grupos rivais
Policiais militares destruíram uma barricada construída por criminosos na rua Francisco Calaça, no bairro Colônia, em Fortaleza.
As imagens da ação, que aconteceu na terça-feira, 4, repercutiram nas redes sociais e mostram os militares com equipamentos destruindo a construção. As barricadas são usadas para dificultar a entrada da Polícia e de grupos rivais.
A PM informou, por meio de nota, que apoia as ações de retirada de barricadas por órgãos estaduais e municipais, atuando na garantia da segurança das equipes responsáveis pela remoção dos obstáculos.
"Destaca-se que, durante o policiamento ostensivo ou o atendimento de ocorrências, policiais militares, de forma voluntária e altruísta, também realizam a retirada de bloqueios em vias públicas, como aconteceu no bairro Colônia, em Fortaleza, com o objetivo de assegurar uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população", afirma.