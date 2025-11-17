Receita destina R$ 2 milhões em produtos apreendidos a ações para mulheres no CE

Iniciativa faz parte do "Receita Por Elas" que apoia projetos que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade social

A Receita Federal do Brasil realizará, na próxima terça-feira, 18, a ação nacional “Receita por Elas”. A iniciativa destinará mercadorias apreendidas a órgãos públicos e entidades da sociedade civil que desenvolvem projetos voltados ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade social .

Em Fortaleza, a entrega das doações ocorrerá às 10 horas, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A solenidade contará com a presença de autoridades da Receita Federal e representantes das instituições beneficiadas.

O “Receita Por Elas” acontece em todo o país e integra as atividades alusivas ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. Além disso, a iniciativa faz parte do Programa Receita Cidadã, que destina de forma sustentável mercadorias apreendidas para instituições públicas e organizações sociais.

O objetivo da ação é fortalecer a rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. A iniciativa destina para fins sociais itens apreendidos durante operações de combate ao contrabando e ao descaminho.

De acordo com a Receita Federal, serão distribuídos R$ 41,9 milhões em mercadorias para 219 entidades e órgãos públicos em todo o país. Entre os itens doados estão cabelos, eletrônicos, celulares, roupas, calçados e outros materiais.