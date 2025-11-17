Receita destina R$ 2 milhões em produtos apreendidos a ações para mulheres no CE

Receita destina R$ 2 milhões em produtos apreendidos a ações para mulheres no CEIniciativa faz parte do "Receita Por Elas" que apoia projetos que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade social
A Receita Federal do Brasil realizará, na próxima terça-feira, 18, a ação nacional “Receita por Elas”. A iniciativa destinará mercadorias apreendidas a órgãos públicos e entidades da sociedade civil que desenvolvem projetos voltados ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Em Fortaleza, a entrega das doações ocorrerá às 10 horas, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A solenidade contará com a presença de autoridades da Receita Federal e representantes das instituições beneficiadas.
O “Receita Por Elas” acontece em todo o país e integra as atividades alusivas ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. Além disso, a iniciativa faz parte do Programa Receita Cidadã, que destina de forma sustentável mercadorias apreendidas para instituições públicas e organizações sociais.
O objetivo da ação é fortalecer a rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. A iniciativa destina para fins sociais itens apreendidos durante operações de combate ao contrabando e ao descaminho.
De acordo com a Receita Federal, serão distribuídos R$ 41,9 milhões em mercadorias para 219 entidades e órgãos públicos em todo o país. Entre os itens doados estão cabelos, eletrônicos, celulares, roupas, calçados e outros materiais.
A proposta é transformar produtos que seriam descartados em recursos para projetos sociais, revertendo o resultado de atividades criminosas em benefício direto da população.
No Ceará, sete órgãos públicos — vinculados ao Governo do Estado e à Prefeitura de Fortaleza — serão contemplados. Juntos, eles receberão aproximadamente R$ 2,29 milhões em mercadorias apreendidas, que serão usadas em iniciativas de acolhimento, assistência e geração de oportunidades para mulheres em situação de risco.