MP investiga neto de prefeito de Sobral por venda de imóvel

MPCE investiga neto de prefeito de Sobral por venda de imóvel da associação que avô presidiu

Investigação apura operação financeira ligada a Moses Filho, neto de Oscar Rodrigues e filho do deputado federal Moses Rodrigues
A Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará (MPCE) instaurou procedimento investigatório criminal para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro envolvendo a venda de imóvel pertencente à Associação Adventista Igreja Missionária (Aiamis) para a empresa Holding LSM Participações Ltda, administrada por Moses Haendel Melo Rodrigues Filho — neto do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), e filho do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil).

A reportagem teve acesso a despacho ministerial, assinado pelo promotor de Justiça Marcelo Cochrane Santiago Sampaio, do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), em resposta à manifestação da defesa de Moses Filho, que solicita acesso àse informações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações do investigado a partir de janeiro de 2018.

O despacho analisa o pedido de acesso aos autos e, citando a Súmula Vinculante 14, conclui que o direito de acesso não abrange as diligências que estão em andamento, como o referido caso.

Segundo documento, as diligências seguem sob tramitação sigilosa e visam aprofundar a apuração de indícios de " litigância predatória Litigância predatória é a utilização abusiva e fraudulenta do sistema judiciário, através do ajuizamento de um grande número de ações repetidas, com o objetivo de obter vantagens indevidas, tumultuar o andamento dos processos e prejudicar a parte contrária. Isso é feito sem a real concordância do cliente e, muitas vezes, sem um processo adequado e com documentação frágil, segundo o CNJ. ".

Defesa nega irregularidades e pede que conteúdo não seja divulgado

A defesa de Moses Filho reforçou ao O POVO que o procedimento corre sob sigilo e informou que os advogados ainda não tiveram acesso integral aos autos

A manifestação confirma que a defesa técnica do investigado havia protocolado um pedido de acesso aos autos e que este pedido estava "em tramitação e dependente de análise pela autoridade competente".

No documento, assinado pelos advogados Robson Halley Costa Rodrigues; Sérgio Bayas Queiroz e Renato Jevson Nunes Maciel, os representantes afirmam que qualquer publicação sobre o caso “sem o devido acesso da defesa” violaria o princípio do devido processo legal e a presunção de inocência.

A defesa acrescentou que Oscar Rodrigues não ocupa cargo na Aiams desde 2020 e o deputado federal Moses Rodrigues não integra a entidade desde 2014.

Contexto

A Aiams, associação religiosa com sede em Sobral, aparece como proprietária de imóvel que teria sido negociado com a empresa ligada a Moses Filho. A investigação busca identificar eventuais irregularidades na operação, mas, até o momento, não há denúncia formal ou imputação de crime por parte do Ministério Público.

