MP investiga neto de prefeito de Sobral por venda de imóvel

Moses Rodrigues, Moses Filho e Oscar Rodrigues / Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução Instagram

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará (MPCE) instaurou procedimento investigatório criminal para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro envolvendo a venda de imóvel pertencente à Associação Adventista Igreja Missionária (Aiamis) para a empresa Holding LSM Participações Ltda, administrada por Moses Haendel Melo Rodrigues Filho — neto do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), e filho do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). A reportagem teve acesso a despacho ministerial, assinado pelo promotor de Justiça Marcelo Cochrane Santiago Sampaio, do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), em resposta à manifestação da defesa de Moses Filho, que solicita acesso àse informações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações do investigado a partir de janeiro de 2018.

O despacho analisa o pedido de acesso aos autos e, citando a Súmula Vinculante 14, conclui que o direito de acesso não abrange as diligências que estão em andamento, como o referido caso. Segundo documento, as diligências seguem sob tramitação sigilosa e visam aprofundar a apuração de indícios de " litigância predatória Litigância predatória é a utilização abusiva e fraudulenta do sistema judiciário, através do ajuizamento de um grande número de ações repetidas, com o objetivo de obter vantagens indevidas, tumultuar o andamento dos processos e prejudicar a parte contrária. Isso é feito sem a real concordância do cliente e, muitas vezes, sem um processo adequado e com documentação frágil, segundo o CNJ. ". Defesa nega irregularidades e pede que conteúdo não seja divulgado A defesa de Moses Filho reforçou ao O POVO que o procedimento corre sob sigilo e informou que os advogados ainda não tiveram acesso integral aos autos. A manifestação confirma que a defesa técnica do investigado havia protocolado um pedido de acesso aos autos e que este pedido estava "em tramitação e dependente de análise pela autoridade competente".