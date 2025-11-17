Restaurante lança programação para Mês da Consciência Negra

A partir de quarta-feira, 19, o estabelecimento promove o “Samba de Oyá” , um momento para apreciar o samba raiz e celebrar a ancestralidade afro-brasileira.

O restaurante e espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa lança programação em alusão ao Mês da Consciência Negra em novembro.

A música será por conta do grupo Batuque Samba de Roda, com apresentação às 19 horas e couvert a R$ 10. O público poderá desfrutar chopp em dobro e buffet de petiscos feitos pela Chef Didda Carneiro.

Ao longo do mês, a iniciativa receberá artistas do gênero, para exaltar a cultura e tradição afro-brasileira.

“Aqui no Esquina Brasil/Nega Teresa, queremos que cada quarta-feira seja um encontro de corpo e alma: o sabor do axé no prato e o ritmo do samba no coração. É um convite à celebração da nossa identidade, da resistência e da beleza de ser brasileiro”, disse a chefe de cozinha em comunicado à imprensa.