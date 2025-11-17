Restaurante lança programação para Mês da Consciência Negra

Restaurante de Fortaleza lança programação para Mês da Consciência NegraEsquina Brasil/Nega Teresa anuncia atrações especiais para o Mês da Consciência Negra; programação começa na quarta-feira, 19
O restaurante e espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa lança programação em alusão ao Mês da Consciência Negra em novembro.
A partir de quarta-feira, 19, o estabelecimento promove o “Samba de Oyá”, um momento para apreciar o samba raiz e celebrar a ancestralidade afro-brasileira.
A música será por conta do grupo Batuque Samba de Roda, com apresentação às 19 horas e couvert a R$ 10. O público poderá desfrutar chopp em dobro e buffet de petiscos feitos pela Chef Didda Carneiro.
Ao longo do mês, a iniciativa receberá artistas do gênero, para exaltar a cultura e tradição afro-brasileira.
“Aqui no Esquina Brasil/Nega Teresa, queremos que cada quarta-feira seja um encontro de corpo e alma: o sabor do axé no prato e o ritmo do samba no coração. É um convite à celebração da nossa identidade, da resistência e da beleza de ser brasileiro”, disse a chefe de cozinha em comunicado à imprensa.
"Sambá de Oyá"
Quando: a partir de 19 de novembro, às 19 horas
Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
Quanto: Couvert a partir de R$ 10
Mais informações: No perfil @nanegateresa