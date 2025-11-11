Vítima de envenenamento morre após 13 dias internada

O alvo do envenenamento compartilhou o suco com dois amigos, na última no dia 29 de outubro, e uma das vítimas morreu

Conforme apuração do O POVO , uma mulher é suspeita de tentar envenenar o próprio marido , o homem de 27 anos. A vítima levou a bebida para o trabalho e compartilhou com dois amigos. O José Augusto e o outro homem. Todos foram internados após beber o líquido.

José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos, morreu nesta terça-feira, 11, após 13 dias internado no Hospital São Camilo, em Itapipoca, no Ceará . O caso foi registrado no dia 29 de outubro, quando José e outros colegas ingeriram um suco e passaram mal.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Uruburetama e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) analisa as amostras do suco para determinar a substância exata usada no crime.

Casos de envenenamento no Ceará

Em Fortaleza, um casal foi preso no dia 5 de novembro suspeito de matar dois homens. O casal teria oferecido uma bebida alcoólica misturada com cocaína às vítimas. Os dois homens aceitaram de "presente" 1 litro de vinho. A bebida estava envenenada e ambos morreram.

Em Assaré, dois homens de 33 e 45 anos de idade morreram na zona rural depois que ingeriram veneno de lagarta (usado na agricultura), que estava armazenado em uma garrafa. Os dois acreditavam que era cachaça.

No mês de outubro deste ano foram registrados casos de suspeita de intoxicação por metanol em bebidas, no entanto, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Pefoce informaram, após exames, que os casos suspeitos foram descartados pela presença de metanol.