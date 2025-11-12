Associação alerta sobre golpes com promessas de falsas doações

A falsa promessa de cestas básicas e pescados para associações. A Conab divulgou um alerta informando que nenhuma cobrança é feita em doações / Crédito: via WhatsApp O POVO

Associações do Ceará estão sendo alvo de golpe com promessas de falsas doações que utilizam o nome da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e de políticos cearenses. Um dos casos foi registrado no sábado, 1º, com a União Comunitária de Desenvolvimento de Freixeiras (UDF). A diretora da associação, Aline Braúna, relata que recebeu a ligação de uma pessoa que dizia entrar em contato por meio do gabinete de um deputado do Ceará. A associação receberia uma doação de 400 cestas básicas, além de kit de irrigação. Ainda foi usado o nome da Conab, do Ministério de Desenvolvimento Social.

A pessoa do outro lado da linha solicitou que a vítima enviasse um e-mail com informações, incluindo ata da diretoria. "É uma pessoa que aparentemente sabe que uma associação precisa ter ata, estatuto e quais são os documentos principais das instituições. E eu achei que fosse verdade", afirma. Durante as conversas, o golpista afirmava que a associação teria que pagar um frete de R$ 1.280. "Eu indaguei que se era o deputado que estava mandando, ele poderia enviar para o gabinete dele, que a gente receberia, mas com tudo pago, tudo certo", informou.

Enquanto a diretora permanecia em contato com a pessoa que intermediava a suposta doação, outros profissionais da associação buscaram pessoas de Juazeiro do Norte para identificar o local onde funcionava esse galpão, onde estariam as doações. No entanto, ao verificar o endereço, a pessoa percebeu que não existia nenhum galpão. A equipe ainda entrou em contato com a assessoria do deputado citado, que informou não saber dessa situação.

A associação registrou a denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e à Conab. A companhia divulgou nota alertando para que as instituições fiquem em alerta para as ocorrências de tentativas de golpe em diferentes regiões do País. As abordagens usam supostos representantes da companhia ou de parlamentares. São falsas promessas de doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação. No entanto, o golpista solicita pagamento antecipado de caixas de isopor ou custos de transporte. LEIA MAIS| roubos caem no Ceará, mas casos de estelionato aumentam