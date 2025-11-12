Associação alerta sobre golpes com promessas de falsas doações

Associação alerta sobre golpes com promessas de falsas doaçõesA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) alerta para golpes com falsas doações de pescado, kit irrigação e cestas básicas
Associações do Ceará estão sendo alvo de golpe com promessas de falsas doações que utilizam o nome da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e de políticos cearenses. Um dos casos foi registrado no sábado, 1º, com a União Comunitária de Desenvolvimento de Freixeiras (UDF).
A diretora da associação, Aline Braúna, relata que recebeu a ligação de uma pessoa que dizia entrar em contato por meio do gabinete de um deputado do Ceará. A associação receberia uma doação de 400 cestas básicas, além de kit de irrigação. Ainda foi usado o nome da Conab, do Ministério de Desenvolvimento Social.
A pessoa do outro lado da linha solicitou que a vítima enviasse um e-mail com informações, incluindo ata da diretoria. "É uma pessoa que aparentemente sabe que uma associação precisa ter ata, estatuto e quais são os documentos principais das instituições. E eu achei que fosse verdade", afirma.
Durante as conversas, o golpista afirmava que a associação teria que pagar um frete de R$ 1.280. "Eu indaguei que se era o deputado que estava mandando, ele poderia enviar para o gabinete dele, que a gente receberia, mas com tudo pago, tudo certo", informou.
Enquanto a diretora permanecia em contato com a pessoa que intermediava a suposta doação, outros profissionais da associação buscaram pessoas de Juazeiro do Norte para identificar o local onde funcionava esse galpão, onde estariam as doações.
No entanto, ao verificar o endereço, a pessoa percebeu que não existia nenhum galpão. A equipe ainda entrou em contato com a assessoria do deputado citado, que informou não saber dessa situação.
A associação registrou a denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e à Conab. A companhia divulgou nota alertando para que as instituições fiquem em alerta para as ocorrências de tentativas de golpe em diferentes regiões do País.
As abordagens usam supostos representantes da companhia ou de parlamentares. São falsas promessas de doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação. No entanto, o golpista solicita pagamento antecipado de caixas de isopor ou custos de transporte.
A Companhia de Abastecimento destacou que não realiza cobrança para doação de alimentos ou insumos. As ações sociais são executadas por meio de programas oficiais do governo e existem critérios técnicos definidos e sem custos para as instituições. A companhia reforça que não há depósitos, transferências ou pagamentos para o recebimento dos produtos.
Orientação é para não efetuar pagamentos
No caso de abordagem suspeita, a orientação é não efetuar pagamentos e informar a Conab por meio dos canais oficiais. Ainda é importante registrar boletim de ocorrência junto às autoridades policiais para que o caso seja investigado.
Conforme a diretora, há outros casos que envolvem golpes contra associações no Ceará, que resultaram em prejuízo para as instituições.
"É um risco e esse golpe acontece em outros estados e agora na região do Ceará. Trabalhamos com projetos sociais, famílias vulneráveis e acreditamos que as pessoas podem estar doando alimentos", aponta. A UDF não registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) em relação ao caso.
