Mulher é presa em Umirim suspeita de envenenar três homens com suco

Mulher é presa em Umirim suspeita de envenenar três homens com sucoPerícia deve confirmar qual foi a substância usada no crime. O crime ocorreu no dia 29 de outubro deste ano
Uma mulher foi presa preventivamente nesta segunda-feira, 10, em Umirim, no interior do Ceará, investigada por uma tripla tentativa de homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil, ela é a principal suspeita de ter envenenado um suco que foi consumido por três homens na mesma cidade.
O crime ocorreu no dia 29 de outubro deste ano. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Uruburetama, as vítimas, três homens de 27, 33 e 52 anos, começaram a passar mal logo após ingerirem a bebida e precisaram ser socorridas às pressas para unidades hospitalares da região.
Perícia deve confirmar substância usada no envenenamento
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Uruburetama com apoio da 4ª Seccional do Interior Norte, em cumprimento a um mandado judicial. A Polícia Civil informou que a medida foi necessária para garantir a conclusão do inquérito e elucidar a motivação do crime, que ainda está sendo apurada.
Laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão sendo aguardados para confirmar qual substância foi utilizada no suco e anexar provas técnicas ao processo. A mulher, que não teve a identidade divulgada, agora está à disposição da Justiça.