Mulher é presa em Umirim suspeita de envenenar três homens com suco

Perícia deve confirmar qual foi a substância usada no crime. O crime ocorreu no dia 29 de outubro deste ano

Uma mulher foi presa preventivamente nesta segunda-feira, 10, em Umirim, no interior do Ceará, investigada por uma tripla tentativa de homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil, ela é a principal suspeita de ter envenenado um suco que foi consumido por três homens na mesma cidade.

O crime ocorreu no dia 29 de outubro deste ano. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Uruburetama, as vítimas, três homens de 27, 33 e 52 anos, começaram a passar mal logo após ingerirem a bebida e precisaram ser socorridas às pressas para unidades hospitalares da região.