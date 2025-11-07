Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação Saturação Total reforça patrulhamento com mais de 800 policiais no Ceará

Na Capital, o número é de 224 agentes de segurança realizando reforço. Mais uma fase da operação foi deflagrada nesta sexta, 7
As forças de segurança do Ceará deflagraram, nesta sexta-feira, 7, mais uma fase da "Operação Integração Saturação Total", uma ofensiva contra grupos criminosos em todo o estado. A ação mobiliza um efetivo extraordinário de 806 agentes, sendo 224 concentrados na capital cearense.

O lançamento oficial ocorreu na Praça da Parangaba, em Fortaleza, e contou com a presença dos secretários Roberto Sá, da Segurança Pública e Defesa Social  (SSPDS) e Mauro Albuquerque, Administração Penitenciária  (SAP).

A operação não é aleatória. Segundo a SSPDS, o destacamento das equipes segue um mapeamento estratégico baseado em indicadores criminais levantados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O objetivo é atuar preventivamente nas áreas mais críticas ("manchas criminais") e, simultaneamente, cumprir mandados de prisão.

Durante o lançamento, o secretário Roberto Sá destacou o caráter técnico da ação e o esforço conjunto das polícias Militar, Civil e Penal.

"Esse é um policiamento extraordinário, que atuará em regiões predefinidas por meio de levantamentos que temos da nossa Supesp. São esses indicadores que norteiam nossas decisões. São mais policiais circulando em todo o estado, exatamente para fazer a prevenção, mas também para prender quem comete algum tipo de crime", afirmou o titular da SSPDS.

Forças de Segurança capturaram mais de 1.800 membros de organizações criminosas no Ceará

Segundo a SSPDS, 1.851 pessoas já foram presas ou apreendidas por integrarem estas organizações apenas entre janeiro e setembro, um salto de 86,6% em relação ao ano passado.

Em setembro, o volume de prisões ligadas ao crime organizado cresceu quase 280% na comparação com 2024.

As ações foram intensificadas no combate aos crimes violentos e expulsões de moradores. No acumulado do ano, 2.148 suspeitos de homicídio foram retirados de circulação. Entre agosto e novembro, operações focadas em combater deslocamentos forçados resultaram em mais 42 capturas.

"Reforçar o patrulhamento já existente, com horas extras, os policiais estão nas suas folgas para trabalhar de forma voluntária, recebem uma remuneração por isso", diz o secretário Roberto Sá.

"É uma determinação do governador usar todos os recursos para proteger a nossa população. É um momento que a gente alinha a estratégia, mas agradece a cada policial. Faço questão de agradecer um por um, de ter entrado pela polícia, por ter feito esse compromisso, esse juramento e sair para um compromisso e sair de um serviço como esse sem saber se vai voltar, se Deus quiser vão voltar e vão voltar com muitos presos", completa. 

