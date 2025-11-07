Operação Saturação Total reforça patrulhamento com mais de 800 policiais no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-11-2025: Saída da Operação Saturação Total, na Praça da Parangaba, com a presença do Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

As forças de segurança do Ceará deflagraram, nesta sexta-feira, 7, mais uma fase da "Operação Integração Saturação Total", uma ofensiva contra grupos criminosos em todo o estado. A ação mobiliza um efetivo extraordinário de 806 agentes, sendo 224 concentrados na capital cearense. O lançamento oficial ocorreu na Praça da Parangaba, em Fortaleza, e contou com a presença dos secretários Roberto Sá, da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Mauro Albuquerque, Administração Penitenciária (SAP).

A operação não é aleatória. Segundo a SSPDS, o destacamento das equipes segue um mapeamento estratégico baseado em indicadores criminais levantados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). O objetivo é atuar preventivamente nas áreas mais críticas ("manchas criminais") e, simultaneamente, cumprir mandados de prisão. Durante o lançamento, o secretário Roberto Sá destacou o caráter técnico da ação e o esforço conjunto das polícias Militar, Civil e Penal. "Esse é um policiamento extraordinário, que atuará em regiões predefinidas por meio de levantamentos que temos da nossa Supesp. São esses indicadores que norteiam nossas decisões. São mais policiais circulando em todo o estado, exatamente para fazer a prevenção, mas também para prender quem comete algum tipo de crime", afirmou o titular da SSPDS.