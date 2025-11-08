Cientistas transformam grafite de Canindé em material de alto desempenho

O achado de pesquisadores da UFC, publicado na revista científica Materials, representa um avanço na busca por alternativas viáveis ao grafeno puro / Crédito: Ribamar Neto/Reprodução

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) descobriram que o grafite natural extraído de Canindé pode ser transformado em nanoplacas com propriedades muito próximas às do grafeno. Um dos materiais mais valiosos da atualidade, conhecido por ser resistente e excelente condutor de eletricidade, o grafeno ainda apresenta dificuldade de estabilização, o que costuma elevar o custo de produção em larga escala.

Neste mês, uma equipe da universidade cearense chegou a conclusão de métodos para purificar e processar o grafite extraído em Canindé, cidade localizada a cerca de 110 quilômetros de Fortaleza. A possibilidade de purificação transforma a região em território fértil para impulsionar setores como energia, eletrônica e indústria de materiais. O experimento foi descrito no artigo “Purification and Preparation of Graphene-like Nanoplates from Natural Graphite of Canindé, CE, Northeast-Brazil”, publicado pela revista internacional Materials, referência em ciência e engenharia de materiais. Material cobiçado, entenda por que o grafeno é um dos mais promissores da atualidade O grafeno é um material derivado da grafita (popularmente conhecida como grafite), a mesma usada para fazer o “grafite” do lápis.

Contudo, enquanto o grafite é formado por várias camadas de átomos de carbono, o grafeno possui somente uma camada. Essa estrutura o torna cerca de cem vezes mais resistente que o aço, ultraleve e flexível. Nesse cenário, as nanoplacas de grafeno, formadas por poucas camadas de átomos de carbono obtidas a partir do beneficiamento do grafite, surgem como uma alternativa viável para aplicações industriais. A docente Lucilene Santos, do Departamento de Geologia da UFC, explica que, em grande parte das aplicações, as nanoplacas podem desempenhar a mesma função do grafeno puro, já que compartilham a mesma composição e estrutura.