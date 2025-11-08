Cientistas transformam grafite de Canindé em material de alto desempenho

Cientistas transformam grafite de Canindé em material de alto desempenhoO achado de pesquisadores da UFC, publicado na revista científica Materials, representa um avanço na busca por alternativas viáveis ao grafeno puro
Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) descobriram que o grafite natural extraído de Canindé pode ser transformado em nanoplacas com propriedades muito próximas às do grafeno.
Um dos materiais mais valiosos da atualidade, conhecido por ser resistente e excelente condutor de eletricidade, o grafeno ainda apresenta dificuldade de estabilização, o que costuma elevar o custo de produção em larga escala.
Neste mês, uma equipe da universidade cearense chegou a conclusão de métodos para purificar e processar o grafite extraído em Canindé, cidade localizada a cerca de 110 quilômetros de Fortaleza.
A possibilidade de purificação transforma a região em território fértil para impulsionar setores como energia, eletrônica e indústria de materiais.
O experimento foi descrito no artigo “Purification and Preparation of Graphene-like Nanoplates from Natural Graphite of Canindé, CE, Northeast-Brazil”, publicado pela revista internacional Materials, referência em ciência e engenharia de materiais.
Material cobiçado, entenda por que o grafeno é um dos mais promissores da atualidade
O grafeno é um material derivado da grafita (popularmente conhecida como grafite), a mesma usada para fazer o “grafite” do lápis.
Contudo, enquanto o grafite é formado por várias camadas de átomos de carbono, o grafeno possui somente uma camada. Essa estrutura o torna cerca de cem vezes mais resistente que o aço, ultraleve e flexível.
Nesse cenário, as nanoplacas de grafeno, formadas por poucas camadas de átomos de carbono obtidas a partir do beneficiamento do grafite, surgem como uma alternativa viável para aplicações industriais.
A docente Lucilene Santos, do Departamento de Geologia da UFC, explica que, em grande parte das aplicações, as nanoplacas podem desempenhar a mesma função do grafeno puro, já que compartilham a mesma composição e estrutura.
“Essas nanoplacas são mais estáveis e têm maior viabilidade de produção, sendo uma solução eficiente”, afirma a pesquisadora.
Para a pesquisa, as amostras foram cedidas por uma mineradora da região, e estudos iniciais apontam a existência de pelo menos 2,7 milhões de toneladas do mineral no município.
Com os resultados laboratoriais positivos, os pesquisadores avançam agora para a fase de testes em larga escala, a fim de avaliar o uso do material em produtos reais.
Setores como o de revestimentos e baterias já utilizam derivados de grafeno em outros países, e, com a descoberta, a expectativa é de que o Ceará possa integrar essa nova cadeia comercial.