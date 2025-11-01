Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois policiais são presos na França após acusação de estupro em tribunal

Dois policiais são presos na França após acusação de estupro em tribunal

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois policiais franceses, acusados por uma mulher de tê-la estuprado nas dependências do tribunal de Bobigny, nos arredores de Paris, foram indiciados e colocados em prisão preventiva neste sábado (1º), anunciou a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

Os dois policiais são processados por estupro e agressão sexual cometidos por pessoas que abusaram da autoridade conferida por seus cargos, detalhou a procuradora.

No momento dos fatos denunciados, a jovem estava na promotoria do tribunal de Bobigny por “descumprimento, por parte de um dos pais, de suas obrigações legais que comprometem a saúde, a segurança, a moralidade ou a educação do filho”, indicou o promotor Éric Mathais em um comunicado.

Na tarde de quarta-feira, “ela revelou ter sido vítima de dois estupros durante a noite de 28 para 29 de outubro, cometidos por dois agentes” da polícia, explicou Mathais, acrescentando que eles haviam sido colocados sob custódia policial na quinta-feira.

Ambos reconheceram ter mantido relações sexuais com a mulher, mas afirmaram que foram consensuais, informou na sexta-feira à AFP uma fonte próxima ao caso.

Nogueras, advogado de um dos acusados, alegou que se tratava de uma “relação consentida”.

Outra fonte próxima ao caso disse que a jovem tem 26 anos, e os policiais, 35 e 23 anos.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, declarou na quinta-feira que “se confirmados, esses fatos são extremamente graves e inaceitáveis”, acrescentando em sua declaração à AFP que os dois agentes “foram suspensos imediatamente”.

cco-sha/cal/gvy/pcl/ib/hgs/mab/ic/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar