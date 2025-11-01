Dois policiais são presos na França após acusação de estupro em tribunal

Os dois policiais são processados por estupro e agressão sexual cometidos por pessoas que abusaram da autoridade conferida por seus cargos, detalhou a procuradora.

Dois policiais franceses, acusados por uma mulher de tê-la estuprado nas dependências do tribunal de Bobigny, nos arredores de Paris, foram indiciados e colocados em prisão preventiva neste sábado (1º), anunciou a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

No momento dos fatos denunciados, a jovem estava na promotoria do tribunal de Bobigny por “descumprimento, por parte de um dos pais, de suas obrigações legais que comprometem a saúde, a segurança, a moralidade ou a educação do filho”, indicou o promotor Éric Mathais em um comunicado.

Na tarde de quarta-feira, “ela revelou ter sido vítima de dois estupros durante a noite de 28 para 29 de outubro, cometidos por dois agentes” da polícia, explicou Mathais, acrescentando que eles haviam sido colocados sob custódia policial na quinta-feira.

Ambos reconheceram ter mantido relações sexuais com a mulher, mas afirmaram que foram consensuais, informou na sexta-feira à AFP uma fonte próxima ao caso.

Nogueras, advogado de um dos acusados, alegou que se tratava de uma “relação consentida”.