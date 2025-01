Saiba como identificar crimes virtuais e se proteger para não cair em golpes

Os crimes virtuais ou cibernéticos estão se tornando cada vez mais comuns. Com o avanço tecnológico, eles saíram do modelo presencial e se popularizaram por e-mails, SMS´s, mensagens no WhatsApp. A prática vem se tornando diversa e as ações, conforme Código Penal, são consideradas crime de fraude e estelionato eletrônico levando a pena de um a oito anos de reclusão e multa.

Em entrevista ao O POVO, especialistas explicam como suspeitar se aquela mensagem é de teor duvidoso, quais os tipos de crimes virtuais, como as pessoas podem se proteger e quais as orientações após cair em um golpe. Os golpes mais comuns estão ocorrendo por meio do WhatsApp, no qual criminosos entram em contato com a vítima, alegando, por exemplo, problemas com um banco ou empresa que possui relacionamento com o alvo.