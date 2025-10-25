Projeto incentiva observação de aves no Parque do Cocó aos sábados

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó , atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Logo cedo, o canto das aves se misturava às vozes curiosas de visitantes que se reuniam para mais uma edição do Vem Passarinhar CE, no Parque Estadual do Cocó.

Em clima de encantamento e descoberta, o grupo partiu em trilha pela maior área verde em zona urbana do Norte e Nordeste, de binóculos em punho e olhos atentos a cada movimento entre as árvores.



Realizado pelo Instituto Retriz, o projeto acontece todo terceiro sábado do mês, a partir das 7 horas, com participação gratuita mediante inscrição pelo perfil @vempassarinharce, no Instagram. Leia Também | Estudante de Maranguape irá representar o Ceará em competição nacional de Wrestling O encontro reúne famílias, jovens e curiosos de todas as idades que desejam aprender mais sobre as aves e o ecossistema local.

Nesta edição especial de Dia das Crianças, a trilha ganhou um ar ainda mais lúdico, com quiz e brindes-surpresa. Binóculos foram distribuídos e, ao longo do percurso, o grupo registrou em anotações e conversas o que o guia explicava, nomes, cores, hábitos e curiosidades.



Entre as aves avistadas estavam o pica-pau-ocráceo, o carão, o socó-boi e o periquito-de-encontro-amarelo, algumas das espécies mais comuns observadas durante o passeio.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: anu coroca Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó , atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A aposentada e assistente social Mazé Araújo foi uma das participantes mais empolgadas. Era sua primeira vez no projeto, e a emoção era visível a cada novo avistamento.



“Vim por indicação de uma amiga que já participa e fiquei encantada. O canto dos pássaros tem uma vibração que toca o coração. Ele nos conecta com algo maior”, disse, sorrindo.

“Aqui a gente sente a presença de Deus na natureza, dentro da gente. Essa experiência eleva o espírito, traz alegria e serenidade. Eu acredito que a vida é feita dessas oportunidades que aparecem, e não devem ser desperdiçadas”, completou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Mazé Araújo em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Mazé Araújo em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A arte de ouvir o Cocó: quando a cidade desacelera Entre os participantes também estavam as irmãs Silvia e Ana Márcia Siqueira, professoras universitárias, convidadas pela filha e sobrinha Talita, bióloga e entusiasta da observação de aves.

Vieram cedo, ainda no embalo do treino de corrida que fazem aos sábados, e se surpreenderam com o que encontraram. Silvia contou: “Foi minha filha quem nos chamou. Ela e as amigas fizeram Biologia juntas na UFC, e eu achei a ideia maravilhosa. É impressionante como ouvir os pássaros, sentir o cheiro da terra molhada e o vento do parque nos transporta pra outro lugar”.

Ana Márcia completou: “A cidade vai roubando da gente essa sensibilidade de perceber o entorno. Aqui, a gente recarrega as energias e se reconecta consigo mesma. É um mergulho de calma. O uso do binóculo também é uma experiência à parte, ver um socó tão de perto é emocionante. Mas o mais bonito é perceber que o nosso próprio olhar já é suficiente para se maravilhar”.

