Projeto incentiva observação de aves no Parque do Cocó aos sábados

Projeto Vem Passarinhar CE acontece mensalmente e estimula a conexão com a natureza por meio de trilhas guiadas e aprendizado
Logo cedo, o canto das aves se misturava às vozes curiosas de visitantes que se reuniam para mais uma edição do Vem Passarinhar CE, no Parque Estadual do Cocó.

Em clima de encantamento e descoberta, o grupo partiu em trilha pela maior área verde em zona urbana do Norte e Nordeste, de binóculos em punho e olhos atentos a cada movimento entre as árvores.

Realizado pelo Instituto Retriz, o projeto acontece todo terceiro sábado do mês, a partir das 7 horas, com participação gratuita mediante inscrição pelo perfil @vempassarinharce, no Instagram.

O encontro reúne famílias, jovens e curiosos de todas as idades que desejam aprender mais sobre as aves e o ecossistema local.

Nesta edição especial de Dia das Crianças, a trilha ganhou um ar ainda mais lúdico, com quiz e brindes-surpresa. Binóculos foram distribuídos e, ao longo do percurso, o grupo registrou em anotações e conversas o que o guia explicava, nomes, cores, hábitos e curiosidades.

Entre as aves avistadas estavam o pica-pau-ocráceo, o carão, o socó-boi e o periquito-de-encontro-amarelo, algumas das espécies mais comuns observadas durante o passeio.

A aposentada e assistente social Mazé Araújo foi uma das participantes mais empolgadas. Era sua primeira vez no projeto, e a emoção era visível a cada novo avistamento.

“Vim por indicação de uma amiga que já participa e fiquei encantada. O canto dos pássaros tem uma vibração que toca o coração. Ele nos conecta com algo maior”, disse, sorrindo.

“Aqui a gente sente a presença de Deus na natureza, dentro da gente. Essa experiência eleva o espírito, traz alegria e serenidade. Eu acredito que a vida é feita dessas oportunidades que aparecem, e não devem ser desperdiçadas”, completou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Mazé Araújo em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Mazé Araújo em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal

A arte de ouvir o Cocó: quando a cidade desacelera

Entre os participantes também estavam as irmãs Silvia e Ana Márcia Siqueira, professoras universitárias, convidadas pela filha e sobrinha Talita, bióloga e entusiasta da observação de aves.

Vieram cedo, ainda no embalo do treino de corrida que fazem aos sábados, e se surpreenderam com o que encontraram. Silvia contou: “Foi minha filha quem nos chamou. Ela e as amigas fizeram Biologia juntas na UFC, e eu achei a ideia maravilhosa. É impressionante como ouvir os pássaros, sentir o cheiro da terra molhada e o vento do parque nos transporta pra outro lugar”.

Ana Márcia completou: “A cidade vai roubando da gente essa sensibilidade de perceber o entorno. Aqui, a gente recarrega as energias e se reconecta consigo mesma. É um mergulho de calma. O uso do binóculo também é uma experiência à parte, ver um socó tão de perto é emocionante. Mas o mais bonito é perceber que o nosso próprio olhar já é suficiente para se maravilhar”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Carão em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal

O estudante de medicina Vitor Pinheiro, de 22 anos, participa desde junho e conta que a curiosidade surgiu por influência de uma colega de faculdade. O que começou como uma manhã de lazer virou um hábito que o faz enxergar o cotidiano de outro modo.

“Minha colega gostava de ouvir os pássaros e identificar as espécies pelo canto. Achei interessante e fui conhecer. Hoje, já sei reconhecer algumas aves e até chamo os amigos para virem também”, relatou o jovem, que estava acompanhado da mãe, Mauricilia, e do irmãozinho Erick, de quatro anos.

“É curioso ver que muita gente mora perto do Cocó e não faz ideia da diversidade que existe aqui. Às vezes eu comento sobre os periquitos, por exemplo, e as pessoas dizem que nunca viram. Participar do Vem Passarinhar muda o olhar da gente — passamos a reparar mais, ouvir mais e respeitar o espaço das aves”, acrescentou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Vitor Pinheiro e seu filho em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Vitor Pinheiro e seu filho em Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
As fotos do repórter-fotográfico Samuel Setúbal registram os momentos que palavras quase não alcançam: o espanto dos participantes ao avistarem uma nova espécie, o silêncio respeitoso de quem escuta o canto distante e o brilho nos olhos de quem se permite desacelerar.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: anu coroca Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Gavião pinhe Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: socózinho Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Gavião pinhe Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: socó-boi Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal

No fim da trilha, conversando com o guia Bruno Araújo Martins, biólogo e observador de aves, foi possível entender ainda mais o encanto da atividade. Ele orienta com paciência e entusiasmo, explicando que a observação é um exercício de atenção e respeito.

“A gente aprende a ser discreto, a ouvir, a caminhar em silêncio. O segredo é se camuflar, usar roupas leves e neutras, e observar sem pressa”, ensina.

“As aves têm seus horários, entre 5 e 8 horas da manhã e depois das 16 horas. Nesse período, o parque ganha vida. Aqui é possível ver desde espécies urbanas, como sabiás e periquitos, até as mais raras, como a mãe-da-lua, que todo mundo quer encontrar. É um momento de conexão e descoberta, tanto para a natureza quanto para quem participa”, elucida o guia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal

O Vem Passarinhar CE termina sempre com um café da manhã coletivo, quando os participantes trocam experiências e histórias, reforçando o espírito de comunidade que o projeto cultiva há sete anos, unindo, a cada trilha, o prazer de aprender com o de cuidar da natureza.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05-10-2025: Projeto Vem Passarinhar CE realiza edição especial de Dia das Crianças no Parque do Cocó, atividade gratuita une diversão e educação ambiental com trilha guiada. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
Crédito: Samuel Setubal

Vem Passarinhar:

  • Quando: todo terceiro sábado do mês, a partir das 7 horas
  • Onde: Parque Estadual do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó)
  • Gratuito
  • Mais Informações: Instagram @vempassarinharce

