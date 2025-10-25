CE: Ministério da Saúde faz mobilização para ampliar o tratamento da hemofilia infantil

Ministério da Saúde no Hemocentro incorpora a ampliação do uso do medicamento Emicizumabe para crianças de 0 a 6 anos com hemofilia A / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério da Saúde (MS) realizou uma mobilização em cinco estados do Brasil, para ampliar o tratamento de hemofilia infantil com o remédio Emicizumabe. No Ceará, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), foi palco da reunião, que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 24. A Hemofilia A acomete cerca de 667 pessoas no Estado, que são tratadas no Hemoce. Além do Estado, a mobilização atuou nos estados de Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia e Distrito Federal.

LEIA | Ceará tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou A proposta de incorporação do Emicizumabe já foi analisada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que emitiu parecer preliminar favorável à oferta do medicamento. O processo segue para análise final da comissão, prevista para novembro. O medicamento deverá ser ofertado às crianças de 0 a 6 anos em breve. A doença é um distúrbio genético hereditário que causa problemas na coagulação do sangue devido à deficiência ou anormalidade do fator VIII de coagulação. Se manifesta por sangramentos que demoram mais a parar, inchaços, manchas roxas e sangramentos nas articulações e músculos. O tratamento envolve a reposição do fator VIII e acompanhamento médico. O Emicizumabe é utilizado por pacientes acima dos 6 anos, e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com tratamento pelo SUS, medicamento terá custo reduzido "Quando você vai nesse primeiro período até 6 anos, isso vai ter um impacto positivo e não gerar o anticorpo [que o corpo produz] mais lá pra frente. Então, a gente sabe que isso vai ser um avanço muito importante às crianças e às famílias, que é quem mais sofre com a situação", comentou o ministro da saúde, Alexandre Padilha, em videoconferência. A coordenadora-geral de sangue e hemoderivados do MS, Luciana Maria de Barros, afirmou que o tratamento terá uma “menor complicação” para os pequenos. “[Ele] não tem que ser usado de forma endovenosa A administração de medicamentos ou substâncias diretamente na corrente sanguínea, por meio de uma veia. e isso vai trazer muita qualidade dessas pessoas e de suas famílias. Para essas famílias vai ser um 2026 diferente”, declarou Luciana.

A diretora-geral do Hemoce, Luany Mesquita, explicou como o tratamento é atualmente feito: “Ele é baseado em infusões endovenosas do fator oito, aplicadas de três a quatro vezes na semana”. Conforme Luany, agora as famílias vão ter acesso a um tratamento inovador, que é feito de forma subcutânea e só preciso aplicar uma vez no mês. “A gente vai ter um impacto muito significativo na qualidade de vida dessas crianças e de suas famílias, principalmente em que 85% dos casos os cuidadores são as mães”, declara. Segundo a diretora-geral do Hemoce, atualmente o tratamento tem o custo em torno de R$ 1 milhão para o paciente. Com a ampliação do acesso, mais crianças serão tratadas e os custos serão reduzidos para R$ 300 mil a R$ 350 mil.