Dia dos mil mortos em Fortaleza: saiba o que aconteceu

Em 1994, mais de uma dezena de ossadas foram descobertas sob as ruas do bairro Jacarecanga, em Fortaleza / Crédito: Manuel Cunha/O POVO.doc

Um dos capítulos mais tristes da história de Fortaleza, a epidemia de varíola que atacou a capital cearense durante a década de 1870, deixou sequelas históricas. A maior delas foi o Dia dos Mil Mortos, registrando o ápice de uma doença que espalhou mortes e pânico pelas ruas da Cidade. Na década de 1990, essa história ganhou novos desdobramentos com a descoberta de ossadas no bairro Jacarecanga. A seguir, veja um apanhado da cobertura do O POVO ao longo das décadas e saiba o que aconteceu.

Dia dos Mil Mortos: ossadas descobertas no bairro Jacarecanga levantam mistério No dia 13 de janeiro de 1994, a capa do O POVO trazia uma manchete intrigante: “Operários encontram ossadas sob o asfalto”. O texto informava que “quase duas dezenas de ossadas humanas” foram encontradas no bairro Jacarecanga por operários realizando escavações do serviço de saneamento e esgoto do Estado. O “cemitério” clandestino estava sob a rua Adriano Martins, no cruzamento com a avenida Francisco Sá. Ao todo, foram encontradas 15 ossadas em um trecho de aproximadamente 50 metros de extensão. Em 1994, mais de uma dezena de ossadas foram descobertas sob as ruas do bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Páginas do O POVO noticiaram Crédito: O POVO.doc

Após ouvir moradores, descobriu-se que cerca de outras 15 ossadas haviam sido encontradas durante construção dos edifícios localizados naquela área alguns anos antes. O texto mantinha o mistério e o choque da descoberta, mencionando apenas que as ossadas poderiam pertencer a vítimas da “peste” que assolou Fortaleza em 1935. Mesmo sem respostas, também havia o rumor de que abaixo da autoviária São Vicente de Paulo existiam cerca de 200 corpos insepultos de pessoas que teriam morrido na Assistência Municipal. A notícia se encerra com o depoimento da delegada Eliane Barbosa, do 1º DP, afirmando que somente com o depoimento de pessoas que conheciam o bairro há muitos anos se poderia esclarecer a origem das ossadas.

Ossadas desenterradas em 1994 na Jacarecanga revelaram cemitério improvisado para dar conta de um dos episódios mais violentos da epidemia de varíola em Fortaleza em 1978 Crédito: Manuel Cunha/O POVO.doc Quinze ossadas foram encontradas na primeira escavação em janeiro de 1994, no bairro Jacarecanga. Não há menção se houve busca pela identidade das ossadas. Crédito: Manuel Cunha/O POVO.doc Para o professor Geraldo da Silva Nobre, presidente do Instituto do Ceará à época, era possível todas as ossadas serem da mesma família, já que não havia informações sobre a existência de um cemitério público naquelas imediações. Ele levantava a possibilidade de se tratar de um cemitério particular em torno de alguma capela pertencente a algum sítio que existira na região. O mistério em torno das ossadas permaneceu, ainda que as pistas indicassem o caminho certo. Elas eram mesmo vítimas da “peste”, mas não de 1935, como se supunha, e sim de um período anterior, no auge do terror causado pela varíola.