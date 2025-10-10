Russas: operação apura suspeita de desvio de recursos em contrato

MPCE deflagrou operação que investiga suspeita de desvio de recursos em contratos de limpeza urbana da Prefeitura de Russas / Crédito: Divulgação/MPCE

Uma operação foi deflagrada nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para investigar a suspeita de desvio de recursos em contratos de limpeza urbana da Prefeitura de Russas, distante 167,91 quilômetros de Fortaleza. O proprietário da empresa prestadora do serviço, um contador e um servidor comissionado da Câmara de Municipal de Russas estão entre os alvos da ação. A operação, intitulada “Resíduos”, investiga os crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresários e agente público.