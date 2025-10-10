Russas: operação apura suspeita de desvio de recursos em contrato

Operação apura suspeita de desvio de recursos em contrato de limpeza em RussasEmpresários e servidor comissionado estão entre os alvos da ação. Investigação segue em andamento
Uma operação foi deflagrada nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para investigar a suspeita de desvio de recursos em contratos de limpeza urbana da Prefeitura de Russas, distante 167,91 quilômetros de Fortaleza. O proprietário da empresa prestadora do serviço, um contador e um servidor comissionado da Câmara de Municipal de Russas estão entre os alvos da ação.
A operação, intitulada “Resíduos”, investiga os crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresários e agente público.
Após quebra de sigilo bancário, a investigação apontou indícios de esquema de lavagem de dinheiro para ocultar valores desviados dos cofres públicos a partir de transferências mensais entre empresas dos três investigados.
Leia mais
De acordo com o MPCE, três mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil e pela Polícia Federal em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Russas, Fortaleza e no Eusébio, Região Metropolitana da Capital.
O empresário foi preso, o contador ainda não foi localizado e o servidor comissionado da Câmara está foragido.
O POVO buscou contato com a Prefeitura de Russas por e-mail e com o prefeito Sávio Gurgel (PSB) por mensagem e telefone. O nome do empresário não foi divulgado. A matéria será atualizada, caso a demanda seja respondida.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente