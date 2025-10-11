Colisão frontal na BR-116, em Pacajus, provoca duas mortes

Colisão frontal na BR-116, em Pacajus, provoca duas mortesAcidente entre carro e ônibus ocorreu na madrugada deste sábado; rodovia precisou ser totalmente interditada durante resgate e perícia
Duas pessoas morreram em grave acidente, registrado na madrugada deste sábado, 11, na BR-116, em Pacajus – Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 53,34 quilômetros da capital cearense.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um automóvel Peugeot e um ônibus, e ocorreu por volta das 4h45min, no quilômetro 53 da rodovia.
As vítimas, um homem de 55 anos, natural de Acarape, e uma mulher de 41 anos, natural de Madalena, estavam no carro e morreram ainda no local.
Imagens do acidente mostram o automóvel praticamente fundindo-se ao ônibus devido ao impacto da colisão. A rodovia precisou ser totalmente interditada enquanto equipes de resgate, do Samu e do Corpo de Bombeiros atuavam no atendimento às vítimas e na perícia do acidente.
Até a publicação desta matéria, A PRF não havia divulgado, oficialmente, as identidades das vítimas. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações sobre as causas da colisão, nem sobre o estado de saúde de outros envolvidos.
BR-116: uma das rodovias mais perigosas do Brasil
A BR-116 é uma das rodovias mais movimentadas e perigosas do Brasil, atravessando o País, do Ceará ao Rio Grande do Sul. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em 2024, a rodovia registrou 11.478 ocorrências, posicionando-se como a segunda mais perigosa do País, atrás apenas da BR-101.
No Ceará, a BR-116 concentra 42,4% dos acidentes registrados nas rodovias federais do estado, com 544 ocorrências em 2022. Além disso, a rodovia apresentou um aumento significativo no número de mortes, passando de 44 em 2023 para 79 em 2024, representando um aumento de 79,5%.