Colisão frontal na BR-116, em Pacajus, provoca duas mortes

Acidente na Br-116 deixa duas pessoas mortas / Crédito: Eduardo Neves/Divulgação

Duas pessoas morreram em grave acidente, registrado na madrugada deste sábado, 11, na BR-116, em Pacajus – Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 53,34 quilômetros da capital cearense.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um automóvel Peugeot e um ônibus, e ocorreu por volta das 4h45min, no quilômetro 53 da rodovia.

